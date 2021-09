Les règles de paiement électronique de RBI créeront des défis pour les commerçants, les petites entreprises, les banques, les autres : Think tank

« RBI a le droit de garantir que les données financières ne sont pas piratées et de protéger les données du consommateur, mais pas de la manière dont ils essaient de le faire en réglementant les commerçants », a déclaré le Dr Aruna Sharma, ancienne secrétaire du gouvernement indien.

Crédit et financement pour les MPME : Le cadre de la Reserve Bank of India pour le traitement des mandats électroniques pour les transactions en ligne récurrentes et les directives relatives aux agrégateurs de paiement et aux passerelles de paiement (PAPG) pour répondre aux problèmes de sécurité des données et de confidentialité entraîneront des défis non seulement pour les agrégateurs de paiement, les passerelles, mais aussi commerçants, petites entreprises, banques et autres, selon les experts. Empower India, un groupe de réflexion, lors d’un webinaire organisé pour proposer des recommandations visant à permettre des expériences de paiement ininterrompues pour les clients, a noté que le respect de ces directives pourrait potentiellement entraîner la survenue fréquente d’activités frauduleuses, entraîner des échecs de transaction, réduire le choix et la portabilité des consommateurs, entraver l’utilisateur l’expérience et la satisfaction des clients, et limitent l’innovation des produits. “Cela crée non seulement des défis pour les agrégateurs de paiement et les passerelles de paiement, mais aussi pour les banques, les services par abonnement, un large éventail de commerçants et de propriétaires de petites entreprises, et même les consommateurs”, a déclaré le groupe de réflexion.

« En ce qui concerne la question de la confidentialité des données, à moins qu’il n’y ait une énorme fuite, la réglementation ne devrait pas fonctionner de manière brutale. Nous avons une énorme économie monétaire et les paiements numériques sont le seul moyen d’y remédier. RBI a le droit de s’assurer que les données financières ne sont pas piratées et de protéger les données du consommateur, mais pas comme ils essaient de le faire en réglementant les commerçants », a déclaré le Dr Aruna Sharma, ancienne secrétaire du gouvernement indien.

Empower India a noté que conformément aux directives de la RBI, à compter du 30 septembre 2021, les banques doivent informer leurs clients avant et après tout débit récurrent et cette exigence est indépendante du mode de paiement. «Cela s’accompagne d’une bonne part d’inconvénients, car le mandat électronique ne s’adresse qu’à une petite partie de la communauté des commerçants. De plus, la RBI a également publié les directives PAPG pour répondre aux problèmes de sécurité et de confidentialité des données concernant le stockage des données de carte sur fichier (COF) qui ne permettent pas aux sites marchands d’enregistrer les détails de la carte client.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Ces lignes directrices créent une « situation inhabituelle pour les commerçants et les agrégateurs de paiements » qui s’attaqueraient aux griefs des consommateurs alors qu’ils ne seront pas en mesure de les résoudre tant que les banques et les réseaux de cartes ne travailleront pas à la mise en œuvre de leurs solutions. Bien que les problèmes de sécurité et de confidentialité soient justifiés, ces problèmes devront être mis en balance avec l’aspect pratique et la commodité fournis par les transactions numériques. Le groupe de réflexion a ajouté que si les commerçants et les agrégateurs de paiements ne sont pas autorisés à stocker les détails des cartes dans les fichiers, ils n’auront aucun moyen d’offrir des solutions de paiement transparentes pour les paiements en ligne récurrents et en un seul clic. Cela rendrait difficile pour les consommateurs finaux de saisir les détails manuellement pour chaque transaction. Cela rendra les transactions numériques fastidieuses, chronophages et peu pratiques, et dissuadera un grand nombre de clients, selon Empower India.

« La surréglementation de la sécurité et du commerce électronique ne laissera de la place qu’à 3 ou 4 grands acteurs qui pourront s’y conformer. L’Inde finit souvent par tuer la grande industrie par une réglementation excessive. Le gouvernement indien devrait apprendre des autres pays et de la manière dont ils ont réglementé ces entreprises dans l’espace des paiements numériques de manière équilibrée et ne pas le faire comme la Chine. Conserver la flexibilité est important pour la croissance de l’Inde », a déclaré Montek Singh Ahluwalia, ancien président de la Commission de planification de l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.