Les règles de régence pourraient changer à la suite des mémoires Megxit du prince Harry – selon le site Web royal | Royale | Nouvelles

Le site Web a affirmé que la loi sur la régence avait “besoin de mise à jour depuis longtemps” et a ajouté que “jamais la question n’est devenue aussi urgente”. Cela fait suite à l’annonce que le duc de Sussex, 36 ans, publiera un mémoire «explosif» détaillant les «hauts et les bas» d’être membre de la famille royale.

Le livre du prince Harry sera publié par Penguin House et il aurait travaillé avec le nègre gagnant de Pulitzer, John Joseph Moehringer.

Ses éditeurs ont déclaré: «Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie. qui l’ont aidé à le façonner.”

Mais l’annonce aurait envoyé des ondes de choc autour du palais de Buckingham, certaines sources suggérant même qu’il n’avait pas averti le prince de Galles de son contrat de livre de 20 millions de dollars.

Dans un communiqué, le prince Harry a déclaré : “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”.

Royal Central, le principal site d’information au monde sur les Royals britanniques, a ajouté: “Ignorant tout l’air chaud et le drame que le prince Harry a l’habitude de créer, il y a des questions constitutionnelles importantes qui doivent être traitées le plus tôt possible”.

Il s’est poursuivi en soulignant les deux façons dont quelqu’un d’autre peut gouverner la Grande-Bretagne au nom du monarque.

Le premier suit le monarque jugé incapable de régner. Cela a été le plus tristement célèbre au début du XIXe siècle lorsque George III a été déclaré incapable de gouverner en raison de sa capacité mentale en 1811. En tant que tel, son fils, George Prince Regent, a gouverné au nom de George III jusqu’à sa mort en 1820.

Dans cette situation, la couronne serait transmise au prince Charles.

La loi de 1937 sur la régence, introduite en raison des inquiétudes selon lesquelles Elizabeth était l’héritière présomptive alors qu’elle n’avait que dix ans, énonce actuellement les dispositions relatives à un futur régent.

La section 1 aborde ce qu’il faut faire si le monarque a moins de 18 ans.

Le paragraphe 1 se lit comme suit : « Si le souverain est, à son adhésion, âgé de moins de dix-huit ans, alors, jusqu’à ce qu’il atteigne cet âge, les fonctions royales seront exercées au nom et pour le compte du souverain par un régent. »

La loi définit le régent comme la personne suivante dans la ligne de succession qui a plus de 21 ans, capable de succéder à la Couronne en vertu de l’Act of Settlement de 1701 et surtout un «sujet britannique domicilié dans une partie des États-Unis. Royaume”.

Tout au long de l’histoire britannique, on a craint que le monarque ne succède au trône avant son 18e anniversaire. Ces craintes ont été manquées de peu en 1837 lorsque Victoria est devenue reine. Elle monta sur le trône le 20 juin 1837, 27 jours seulement après ses 18 ans.

Néanmoins, la dernière fois qu’un monarque est devenu roi ou reine avant d’entrer dans l’âge adulte, c’était il y a près de 500 ans, lorsqu’Edouard VI, à peine âgé de neuf ans, a succédé à son père Henri VIII. Au cours de son règne de six ans, le « Boy King » a eu deux régents. Le duc de Somerset, l’oncle aîné d’Edward, était protecteur jusqu’en 1549, date à laquelle il a été renversé et exécuté plus tard. Il a ensuite été remplacé par le duc de Northumberland jusqu’à la mort d’Edouard en 1553.

Royal Central a averti que, dans l’état actuel des choses, “si le prince George se retrouve sur le trône avant la fin du mois de juillet 2034”, alors le prince Harry se retrouvera en tant que régent.

Le site Web a déclaré qu’ils “s’attendent à un amendement” à la loi de 1937 en raison de la décision de Harry de fuir les États-Unis.

“Maintenant que le duc de Sussex a rompu les liens avec sa famille, il ne peut plus remplir ces rôles constitutionnels les plus importants”, ont-ils ajouté.

La pièce s’est terminée en se demandant “si l’annonce de Harry est une tentative de remplacer une déclaration imminente du palais de Buckingham”.