Les règles d’engagement de la F1 ne sont pas claires avant le Qatar

Avant le Grand Prix du Qatar, le directeur de course Michael Masi et ses commissaires FIA doivent clarifier les règles d’engagement à la suite de la défense zélée de Max Verstappen lors de sa bataille pour la tête avec Lewis Hamilton au Grand Prix de Sao Paulo dimanche dernier.

Un examen de l’incident a été demandé par Mercedes et accordé, car les champions du monde citent des images inédites de la bataille entre les rivaux du titre.

Mais cela n’a pas suffi, car les commissaires ont déterminé que les images présentées par Mercedes n’étaient « pas suffisamment importantes » pour modifier leur décision initiale du jour. Rapport complet ici>>>

Ainsi, un précédent alarmant est maintenant établi. Imaginez si le mouvement (photo ci-dessus) était autorisé à tous les pilotes sur le terrain, s’ils avaient su que de telles tactiques sont acceptables. Le chaos?

Néanmoins, cela met fin à l’épisode d’Interlagos entre le duo de chasseurs de titres, mais déclenche une myriade de questions et favorise ainsi la confusion quant à l’endroit où les pilotes tracent la ligne si les autorités continuent de le changer.

Ce qui était clair ce jour-là, c’est que Verstappen, tout en défendant la tête de la course, a laissé Hamilton sécher, avec les lignes les plus larges à travers le double gaucher Descida do Lago, et a clairement quitté la piste pour défendre son avantage.

C’est un mouvement classique qui est utilisé à tous les niveaux de course, pas le plus agréable, mais nous devons affirmer que c’est de la vraie course. Mais où tracer la ligne ?

De plus, cela ouvre une boîte de vers car les autres conducteurs verront cela comme la nouvelle limite des tactiques de conduite acceptables. Mais, parce que l’incident implique deux équipes très puissantes et leurs pilotes vedettes, la plupart des autres sur la grille hésitent à prendre parti pour des raisons évidentes.

Ricciardo, qui connaît bien Verstappen depuis ses années passées ensemble chez Red Bull, a au moins fait un commentaire mais s’est assis sur la clôture : « Nous connaissons tous Max et nous savons tous comment il conduit. Il a toujours été agressif, mais cette agressivité s’est affinée au fil des ans.

« Vous pouvez dire qu’il a conduit trop fort, mais si vous ne vous battez pas seulement pour la victoire, mais aussi pour le titre mondial, alors c’est clair : vous défendrez avec tout ce que vous avez. Quant à mon opinion, je préfère rester en dehors de ça.

Notamment, Lando Norris n’avait pas peur de dire ce qu’il pensait. Il a rappelé la pénalité qu’il avait reçue pour avoir forcé Sergio Perez de Red Bull à sortir de la piste lors de leur échauffourée en Autriche plus tôt cette année.

Le pilote McLaren a reçu une pénalité de cinq secondes pour ses bouffonneries, qui étaient beaucoup moins délibérées et « malveillantes » que ce que nous avons vu au Brésil.

En référence à la décision de Verstappen, Norris a déclaré aux journalistes à Doha : « La sienne avait l’air beaucoup plus intentionnelle que la mienne. Je veux dire, il ne s’est pas dirigé vers Lewis mais il n’a pas non plus continué à se diriger vers le coin. C’était évidemment fait exprès et très large. Il a repoussé les limites.

Sebastian Vettel, qui n’est pas étranger aux arts sombres de la conduite défensive, a partagé son point de vue avec les médias allemands jeudi : « Ils se battaient pour la première place, il est donc évident que c’est la chose la plus importante. Je n’y suis pas directement impliqué, mais je pense qu’un examen de l’incident est inutile.

« Le temps a passé, qu’est-ce qui allait changer maintenant ? Je ne crois rien. Lewis a fait une belle course, a gagné et a été le plus rapide. C’est tout. »

Vettel était plus perplexe devant les 50 000 euros d’amende que Verstappen a reçus pour avoir touché la Mercedes de Hamilton dans le parc fermé d’Interlagos : « Nous ne pouvons pas toucher aux voitures ! À quoi ça sert? Pouvons-nous toucher nos voitures? Je pense que nous devons tous nous calmer un peu.

Les deux pilotes Ferrari ont été interrogés pour leurs opinions hier, avec Charles Leclerc, qui n’est pas étranger aux rodages avec Verstappen, a rappelé comment la saison dernière la ligne de fair-play s’est déplacée entre les deux.

Leclerc a déclaré aux médias au Qatar : « Vous devez toujours vous adapter à chaque situation, à chaque décision que prennent les commissaires. Dès que j’ai su que ce n’était pas une pénalité pour Max en Autriche (2020) je suis allé à Silverstone et j’ai changé ma conduite.

« Donc je pense que c’est un peu la même chose pour chaque pilote, nous essaierons toujours de courir à la limite de ce que nous sommes autorisés à faire. Et c’est ce que je ferai si au cas où ces choses seraient autorisées.

Leclerc a admis qu’il ne se souciait pas du résultat, mais demandera des éclaircissements à Masi lors du prochain briefing des pilotes :

« Honnêtement, ça ne me dérange vraiment pas. Mais tout ce qui est autorisé, alors je veux juste que ce soit clair en tant que conducteur. C’est la seule chose qui compte pour moi. Si cela est autorisé, les dépassements par l’extérieur seront très difficiles.

« Mais oui, quelle que soit la situation, la décision est, je vais juste adapter ma conduite à cela ; donc je vais bien avec les deux », a expliqué Leclerc.

Carlos Sainz a fait écho à son coéquipier : « Un pilote utilise chaque opportunité à son avantage. Pour bien savoir si cela n’a pas été pénalisé lors de la dernière course, si je suis dans une position similaire, je sais que je peux faire quelque chose de similaire.

« Je pense que la voiture à l’intérieur a toujours la préférence et la capacité de faire rouler l’autre voiture en largeur, mais si la voiture à l’intérieur est également large, c’est ce que nous devons clarifier.

« Je veux dire, ces derniers temps, c’est un peu plus comme ça. Mais si vous remettez vraiment votre point de vue, par exemple, alors vous avez quelques points à revoir. Ce qui s’est passé en Autriche [this season] est en fait très similaire. Alors oui, je suis sûr qu’il y aura une conversation lors des réunions de pilotes juste pour clarifier un peu », a ajouté Sainz.

Une fois la décision rendue, tout s’est bien passé malgré les nouvelles « preuves » que Masi et ses stewards auront des explications à donner lors de leur prochain briefing avec les pilotes. Être une mouche sur le mur dans celui-là n’aurait pas de prix…