Les règles des pneus Q2 ne profitent qu’aux grandes équipes

in





Fernando Alonso pense que les règles des pneus Q2 de la Formule 1 “ne profitent qu’aux grandes équipes” plutôt que d’améliorer le spectacle comme prévu.

Selon les règles actuelles, les pilotes qui se qualifient dans le top 10 doivent prendre le départ de la course avec leur pneu Q2, une loi qui était initialement destinée à avantager les pilotes qui n’ont pas fait Q3.

Cependant, avec les meilleures équipes capables de passer la Q2 sur les médiums sur la plupart des circuits, elles ne risquent pas la pénalité, tandis que les équipes vers l’arrière du top 10 doivent commencer la course sur les softs.

Lors du Grand Prix d’Autriche de ce week-end, Pirelli propose des pneus plus tendres que pour le Grand Prix de Styrie sur le même circuit la dernière fois, et Alonso pense que cela aura un impact injuste sur les équipes du milieu de terrain.

“Ce sera un défi de faire un arrêt”, a-t-il déclaré. « Si vous commencez avec une C5, c’est peut-être plus difficile.

« Les voitures rapides ont le luxe d’éviter ce pneu et au milieu de terrain, nous n’avons pas ce luxe.

« C’est le mauvais côté des règles. Ils essaient d’inventer une règle qui pourrait profiter au spectacle, et ils ne font que profiter aux grandes équipes. »

Alonso a poursuivi son excellent parcours au Grand Prix de Styrie en terminant neuvième, ses troisièmes points consécutifs, mais a reconnu que le Red Bull Ring ne convient pas nécessairement à la voiture Alpine.

“Je ne pense pas que l’Autriche soit notre meilleur circuit”, a-t-il ajouté.

« Malheureusement, nous avons deux courses ici, nous devons donc gérer les dégâts que nous pouvons avoir en termes de points. Je pense que nous l’avons très bien fait dans la première course, car nous avons marqué un point de plus qu’AlphaTauri et deux de moins qu’Aston Martin. Nous avons donc réussi à limiter ces dégâts.

« Mais dans la deuxième course, je pense que ce sera un autre week-end difficile. On va essayer de faire mieux, mais ça va être difficile. Je pense que c’est notre limite.