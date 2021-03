«  Les règles devraient être sacrées, pas un roman de Shakespeare  »

Malgré leur féroce bataille sur la piste, Mercedes et Red Bull ont quitté Bahreïn d’accord sur une chose, les règles doivent être gravées dans la pierre, pas «un roman de Shakespeare».

Il y a eu une certaine confusion pendant la course concernant les limites de la piste au virage 4, les pilotes étant autorisés à dépasser les limites pendant le grand prix pour en être avertis.

À mi-chemin de la course de 56 tours, Red Bull a dit à Max Verstappen qu’il pouvait courir large au virage 4, après tout ce que Lewis Hamilton faisait.

Peu de temps après, Pete Bonnington est venu par radio à Hamilton, lui disant qu’ils «recevaient des avertissements sur les limites de piste au virage 4.»

Hamilton a répondu: « Je pensais qu’il n’y avait pas de limites de piste. »

Il n’y en avait pas, du moins pas selon une note du directeur de course publiée vendredi selon laquelle «les limites de piste à la sortie du virage 4 ne seront pas surveillées» pendant le grand prix.

Wolff était «tout aussi confus» que son chauffeur.

Le patron du sport automobile de Mercedes a déclaré à Motorsport.com: «Au début de la course, il a été dit que les limites de piste dans le virage 4 ne seraient pas sanctionnées, puis dans la course, nous avons soudainement entendu que si vous continuiez à courir large, cela serait perçu comme un avantage et pourrait entraîner une pénalité potentielle.

«Et puis à la fin, cette décision nous a fait gagner la course. Max a été large dans la définition du directeur de course, gagnant un avantage, il a dû rendre la position et cela a sauvé notre victoire.

«Nous devons donc être cohérents dans la manière dont les messages sont transmis. Ils doivent être clairs, ils doivent être sacrés et non un roman de Shakespeare qui laisse place à l’interprétation. »

Il a ajouté: «Je pense que l’apprentissage de cela doit être simple, afin que tout le monde puisse le comprendre et qu’ils n’aient pas besoin de transporter le document dans la voiture pour le lire et se rappeler ce qui est réellement autorisé et ce qui ne l’est pas.»

Voici la séquence entre Verstappen / Hamilton au virage 4. Verstappen aurait-il dû garder P1? Hamilton a-t-il fait sortir Max de la piste? La FIA n’était-elle pas assez claire sur les règles des limites de piste? Soyez le juge! #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/NYa0DAUieJ – BackMarkers F1 Show (@ TBMF1Show) 28 mars 2021

Le directeur de course, Michael Masi, a ajouté dans ses notes de course que si le virage 4 ne serait pas surveillé pour avoir dépassé les limites de la piste, «un avantage global durable ne doit pas être obtenu» dans le processus.

C’est ce qui a surpris Verstappen alors qu’il dépassait Hamilton hors de la piste au virage 4.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, était mécontent des «nuances de gris» de la règle car il estime que les pilotes ne peuvent pas se faire dire qu’ils peuvent utiliser cette partie du circuit, ils ne peuvent tout simplement pas l’utiliser pour dépasser une autre voiture.

« Eh bien, c’est frustrant de voir que dès que Mercedes a commencé à pousser, ils utilisent juste cette partie de la piste », a déclaré Horner à The Race.

«Et nous avons demandé au contrôle de course » si c’est le cas, pouvons-nous le faire? » Parce que lorsque vous êtes dans une bataille de bout en bout, il y a un avantage de deux dixièmes en utilisant cette partie du circuit. Alors ils l’ont fait tour après tour.

«Le directeur de course leur a alors demandé de respecter les limites, sinon ils obtiendraient un drapeau noir et blanc.

«Et évidemment Max a ensuite couru large sur la passe là-bas. Il était clair avant la course que si quelqu’un avait un avantage en allant là-bas, il devrait le rendre.

«Et il l’a fait immédiatement et l’équipe lui a demandé de le faire après que le contrôle de course nous en ait donné l’instruction.

«Avec ces limites de piste, ils seront toujours controversés, mais nous devons simplement avoir une situation cohérente.

«Vous ne pouvez pas dire que c’est correct de l’utiliser dans une course, mais vous ne pouvez pas dépasser là-bas.

« Ils devraient être noirs ou blancs, ils ne devraient pas être des nuances de gris. »

Hamilton a remporté le Grand Prix par 0,7 seconde devant Verstappen.

