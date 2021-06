Les règles d’isolement de l’école Covid pourraient être supprimées à l’automne

in

Le commissaire anglais aux enfants a déclaré que les bulles du Telegraph devraient être supprimées “dès que possible”.

Dame Rachel de Souza a déclaré qu’il était urgent que les enfants reviennent à la normale, car les restrictions de verrouillage avaient été un “vrai traumatisme” pour de nombreux jeunes.

Elle a ajouté que la nécessité pour les enfants d’entrer et de sortir de l’isolement était “un très gros problème” et se révélait “incroyablement frustrant” pour les élèves et les enseignants.

“Avec les bulles, je pense que tout le monde aimerait que nous puissions revenir à la normale, le plus tôt possible.

“Évidemment, nous devons être en sécurité et nous devons prendre des conseils, mais c’est très très restrictif”, a-t-elle déclaré.

« L’expérience du confinement a été un véritable traumatisme, et je pense qu’il ne faut pas la sous-estimer. Les enfants sont vraiment troublés, et c’est généralisé.

Actuellement, les enfants doivent s’auto-isoler pendant 10 jours si un autre élève dans leur bulle est positif pour le coronavirus.

Cela a entraîné une forte augmentation du nombre d’élèves non scolarisés pour des raisons liées à Covid, les derniers chiffres officiels montrant que 239 000 enfants en Angleterre manquent des cours.

Les chiffres du 17 juin ont montré qu’en Angleterre seulement, 172 000 se sont auto-isolés en raison d’un contact possible avec un élève positif à l’école.

Dame Rachel a déclaré que les jeunes, qui avaient vu leur enfance normale perturbée afin de protéger les personnes âgées, étaient désormais aux prises avec leur santé mentale.

“Ils ont fait énormément pour nous, je veux dire qu’ils étaient vraiment les moins à risque de cela et ils ont renoncé à 19 semaines de leur éducation, ils ont eu toute cette anxiété et cette inquiétude et les examens annulés; ils ont pris un gros fardeau pour nous », a-t-elle déclaré.

Ils sont venus au milieu des inquiétudes persistantes concernant la propagation de la variante Delta avec le Portugal, l’Espagne, Malte et Hong Kong annonçant de nouvelles restrictions sur les voyageurs en provenance du Royaume-Uni.

Dans un communiqué des Communes, il a déclaré que le pays devrait « apprendre à vivre avec » la maladie car il n’y avait pas d’option « risque zéro ».

Reportage supplémentaire par PA Media