Les règles du drapeau jaune à double vague de la F1 ont changé après la controverse d’Alonso · .

La Formule 1 a changé la façon dont elle contrôlera les violations des drapeaux jaunes à double agitation après que Fernando Alonso a fait l’objet d’une enquête et a été innocenté suite à un incident potentiel lors des qualifications lors de la dernière manche.

Certains pilotes se sont demandé pourquoi Alonso avait évité une pénalité après avoir passé des drapeaux jaunes à double vague au début de son premier tour en Q1 et a terminé son tour avec un temps suffisamment rapide pour prendre provisoirement la troisième place. Parmi ceux qui ont demandé pourquoi Alonso n’a pas reçu de pénalité, il y avait Lance Stroll, qui a ralenti de plus de 15 secondes de plus que le pilote Alpine après avoir passé les mêmes drapeaux jaunes.

Avant la course de ce week-end, la F1 a révisé ses instructions aux pilotes sur la façon dont ils doivent réagir aux doubles drapeaux jaunes agités. Il indique désormais que les temps au tour des pilotes seront supprimés.

« Tout conducteur passant dans un secteur de triage jaune à double vague doit réduire considérablement sa vitesse et être prêt à changer de direction ou à s’arrêter », ont-ils déclaré aux conducteurs. « Pour que les commissaires sportifs soient convaincus qu’un tel pilote a respecté ces exigences, il doit être clair qu’il n’a pas

tenté d’établir un temps au tour significatif, à des fins pratiques, tout pilote dans un double secteur jaune

ce temps au tour sera supprimé.

L’instruction selon laquelle le pilote « devrait abandonner le tour » a été supprimée.

Le directeur de la course FIA ​​F1 Michael Masi a déclaré après la dernière course que la suppression des temps au tour « pourrait être une solution » pour éviter toute confusion sur le temps que les pilotes doivent ralentir.

« Il y a probablement un peu de peaufinage de la formulation que nous pouvons faire », a-t-il déclaré. «C’est l’un de ceux qui sont comme depuis un bon bout de temps.

« Il y a des ajustements que nous pouvons probablement faire pour que les choses soient plus claires pour tout le monde », a ajouté Masi.

