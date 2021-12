Les règles du drapeau rouge « mauvaises d’un point de vue sportif »

Andreas Seidl a appelé à repenser les règles du drapeau rouge de la F1, affirmant qu’il était « mal » que les pilotes puissent obtenir un changement de pneus gratuit.

Pour la troisième fois en deux saisons, Lando Norris a perdu des positions à cause d’un drapeau rouge offrant à ses rivaux un arrêt au stand gratuit.

Cela s’est produit lors des courses italiennes et toscanes de la saison dernière, et encore dimanche dernier en Arabie saoudite.

Norris courait à la sixième place lorsqu’il s’est arrêté lorsque la voiture de sécurité est arrivée après que Mick Schumacher a écrasé sa Haas au virage 22.

Cela l’a fait chuter à la 14e place, positions qu’il aurait probablement rattrapées lorsque ceux qui l’ont précédé sont entrés pour leur arrêt obligatoire au stand.

Mais avec Race Control qui a ensuite lancé les drapeaux rouges, décidant que c’était la solution la plus sûre car la barrière devait être réparée, ceux qui ne s’étaient pas arrêtés ont pu changer leurs pneus avant la reprise de la course.

C’est la règle, mais celle que Norris dit est « stupide ».

Il a ajouté à Sky F1 : « Probablement la pire règle jamais inventée par quelqu’un, pouvoir changer les pneus sous drapeau rouge.

« J’ai juste l’impression que c’est une chose tellement injuste. Ils devraient toujours avoir à faire cet arrêt au stand – cela devrait être plus juste de la malchance que d’avoir de la chance. »

Lando Norris n’était pas un homme heureux après avoir perdu dans des conditions de drapeau rouge, affirmant qu’autoriser un changement de pneu à ce moment-là est la « pire règle jamais inventée » en # F1.https://t.co/ruNGwPGyMq pic.twitter.com /30lwbk1pLs – PlanetF1 (@Planet_F1) 6 décembre 2021

Son patron d’équipe McLaren, Seidl, est d’accord avec son pilote.

« De toute évidence, nous étions tous assis dans la même pièce lorsque nous avons décidé de cette règle, il ne sert donc à rien de trop la critiquer », a déclaré Seidl selon GPFans.

« Mais je pense qu’avec ce qui s’est passé maintenant, au cours des deux dernières années, je pense qu’il est clair que ce n’est tout simplement pas juste du point de vue sportif et nous allons certainement voir comment le changer juste pour une perspective sportive.

« Si vous provoquez les drapeaux rouges, vous êtes autorisé à réparer votre voiture et pouvez être dans une meilleure position qu’avant, et vous pouvez changer les pneus, c’est je pense quelque chose qui, du côté sportif, ne fait pas sens.

« Cela n’a plus d’importance maintenant. Parfois, vous en bénéficiez, parfois non, mais dans l’ensemble, ce n’est pas la bonne chose du point de vue sportif et c’est pourquoi je pense que nous devrions tous nous asseoir à nouveau, en groupe et pousser pour un changement.

Norris n’a récupéré que la dixième place tandis que son coéquipier Daniel Ricciardo a terminé P5.

Le résultat du Grand Prix d’Arabie saoudite a permis à Ferrari d’obtenir la troisième place du championnat des constructeurs devant McLaren.

Verdict PlanetF1