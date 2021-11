Les règles du GFR ont été modifiées pour permettre la libération d’un montant de 75% bloqué dans l’arbitrage de la construction

S’ils sont par ailleurs éligibles et soumis à des dispositions contractuelles, les retenues de garantie et autres montants retenus peuvent également être reversés à BG.

Le Centre a modifié le Règlement financier général (RGF), suivi par les ministères et organismes gouvernementaux, pour donner effet à une décision du Cabinet autorisant ces entités à payer 75 % du montant arbitral aux entrepreneurs du secteur de la construction contre des garanties bancaires dans les cas où le entités ont contesté les sentences arbitrales. Le Cabinet du 30 août 2016 et du 20 novembre 2019 avait examiné les propositions du NITI Aayog et approuvé des mesures pour améliorer la liquidité dans le secteur.

Le 7 octobre 2021, NITI Aayog avait demandé au département des dépenses d’intégrer les décisions du Cabinet concernant les sentences arbitrales en vertu des GFR afin de faciliter le déblocage des fonds bloqués dans un litige.

Selon les règles révisées du GFR, « dans les cas où le ministère/département a contesté une sentence arbitrale et, par conséquent, le montant de la sentence arbitrale n’a pas été payé, 75 % de la sentence arbitrale (qui peut inclure des intérêts jusqu’à concurrence de date d’attribution) seront payés par le ministère/département à l’entrepreneur/concessionnaire contre une garantie bancaire (BG). Le BG ne sera valable que pour lesdits 75% de la sentence arbitrale comme ci-dessus et non pour les intérêts qui pourraient devenir payables au ministère/département si la décision de justice ultérieure exigeait le remboursement dudit montant.

En outre, il a déclaré que le paiement peut être effectué sur un compte séquestre désigné avec la stipulation que le produit sera utilisé en premier lieu, pour le paiement des cotisations des prêteurs, deuxièmement, pour l’achèvement du projet, puis pour l’achèvement d’autres projets du même ministère. /département comme convenu/ décidé d’un commun accord. Tout solde restant sur le compte séquestre après le règlement des cotisations des prêteurs et l’achèvement des projets du ministère/département peut être autorisé à être utilisé par l’entrepreneur/le concessionnaire avec l’approbation préalable du chef de file et du ministère/département.

La contestation de la sentence, dans la plupart des cas, reporte le paiement de la sentence arbitrale en attendant la décision de contestation/appel, processus qui prend alors des années pour atteindre la finalité. Cela semble entraîner de graves contraintes de liquidité dans le secteur de la construction, car les sommes importantes levées par les entrepreneurs/concessionnaires pour l’exécution des projets sont bloquées, ce qui met à rude épreuve leurs bilans. Ce qui précède provoque alors un effet d’entraînement dans l’ensemble de l’écosystème financier, affectant directement le remboursement de la dette aux prêteurs, entraînant une augmentation des actifs non productifs.

