Les règles du match de boxe de Logan Paul et Floyd Mayweather sont sorties, et les fans ont des pensées

Selon les règles officielles (via ESPN) de l’exposition de boxe entre Logan Paul et Floyd Mayweather, les deux se battront pendant huit rounds de trois minutes. Paul sera limité à 190 livres (et condamné à une amende de 100 000 $ pour chaque livre qu’il pèse), les deux utiliseront des gants de 12 oz et aucun couvre-chef, et les KO sont autorisés avec arrêt du combat à la discrétion d’un arbitre. Ensuite, il y a la règle selon laquelle il n’y aura pas de vainqueur déclaré ni de juges présents pour noter le score entre les tours, ce qui a suscité tous types de réactions, y compris concernant la légitimité de ce match de boxe.