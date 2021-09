Les règles du Sénat n’ont pas détruit l’amnistie de masse des démocrates. Ils l’ont fait eux-mêmes ⋆ .

Dimanche, le parlementaire du Sénat a semblé anéantir les rêves d’amnistie de masse des démocrates, émettant un avis selon lequel les règles d’un projet de loi de réconciliation budgétaire – un véhicule législatif privilégié qui peut être adopté à la majorité simple – n’englobent pas l’octroi d’un statut juridique permanent à des millions d’illégaux. migrants.

Les dirigeants démocrates ont affirmé qu’ils “sont profondément déçus”, mais ils savent que la décision n’a pas d’importance, du moins pas autant qu’ils voudraient le prétendre.

Pourquoi pas? Pour le moment, ils n’ont pas les voix pour cela de toute façon, mais aimeraient blâmer la décision pour leur incapacité à pousser toute la conférence derrière une refonte de l’immigration de gauche.

Cela, cependant, ne signifie pas qu’ils n’obtiendront rien du tout pour leurs efforts : le parlementaire a laissé la porte grande ouverte à plus de quelques victoires de la gauche sur le front de l’immigration.

Les votes

Le bureau du parlementaire du Sénat passe généralement inaperçu. C’est-à-dire jusqu’à ce qu’une partie ait besoin de les blâmer ou de les utiliser comme une feuille pratique pour expliquer pourquoi quelque chose ne peut pas être fait. C’est cynique, mais aussi cyclique : les deux partis utilisent le parlementaire comme un gourdin ou un bouclier, selon les circonstances.

Dans ce cas, les démocrates utilisent Elizabeth MacDonough, la parlementaire, pour masquer le fait qu’ils n’ont très probablement pas les voix pour adopter ce genre d’amnistie. Ils n’ont ni les 51 voix nécessaires pour l’adopter en réconciliation, ni les 60 voix pour déroger à la règle Byrd et l’ajouter au projet de loi (ni les 60 voix pour surmonter une obstruction dans le cadre du processus législatif de routine du Sénat).

Plutôt que de révéler cela à leurs électeurs sous la forme d’un vote réel et de mettre les sénateurs démocrates vulnérables dans la position inconfortable de voter en public pour des mesures controversées, il est beaucoup plus facile de feindre l’impuissance et de blâmer MacDonough. « Nos mains sont liées !

Les républicains ont plaidé la même impuissance auprès des membres conservateurs et de leurs électeurs en 2017, affirmant que le parlementaire ne les laisserait pas utiliser une tentative d’abrogation d’Obamacare pour empêcher les subventions fédérales d’acheter des plans qui paient pour l’avortement ou de réduire le financement de Planned Parenthood, même pour un seul année.

Dans ce combat, le bureau du parlementaire n’avait même pas émis d’avis ; tous les conservateurs qui ont été offerts étaient des assurances de la part des dirigeants de la Chambre et du Sénat que cela ne serait pas autorisé. Ce n’est que lorsqu’une poignée de sénateurs conservateurs ont abordé la question avec la parlementaire elle-même que l’excuse a été révélée comme un canard.

“Ce que j’ai compris qu’elle disait, c’est qu’il n’y a aucune raison pour qu’un projet de loi d’abrogation de l’Obamacare ne comporte pas nécessairement de dispositions abrogeant les règlements sur l’assurance maladie”, a déclaré le sénateur Mike Lee après sa rencontre avec MacDonough. De plus, selon Lee, on ne lui avait même jamais posé la question.

Remise des gaz des démocrates

Le plan le plus récent que le parlementaire a rejeté aurait donné des cartes vertes aux enfants dont les parents les ont amenés ici (les démocrates et les médias d’entreprise les appellent « Dreamers »), les réfugiés auxquels les États-Unis ont accordé la résidence légale temporaire (« Statut de protection temporaire) et les agriculteurs travailleurs, ainsi que ceux dits « essentiels ».

Le changement radical accorderait le statut permanent à environ 8 millions de personnes pour un coût estimé à 140 milliards de dollars, selon le Congressional Budget Office.

Le parlementaire a un rôle ici, et c’est de donner sa meilleure interprétation des règles du Sénat et des précédents tels qu’ils s’appliquent dans divers scénarios parlementaires. La réconciliation est régie par la règle Byrd, qui est elle-même une procédure du Congrès, mais qui a le statut inhabituel d’être inscrite à la fois dans les règles du Sénat et dans la loi elle-même, ce qui signifie que contrairement à toutes les autres règles du Sénat, il s’agit d’une question de droit. Et la règle elle-même est simple : les dispositions contenues dans les projets de loi de réconciliation doivent être explicitement de nature budgétaire.

La décision du parlementaire du Sénat citait spécifiquement l’exigence de la règle selon laquelle les projets de loi de réconciliation “ne produisent pas de changement dans les dépenses ou les revenus”. Le projet de loi et ses coûts associés, a déclaré MacDonough, sont « à tous égards une nouvelle politique d’immigration large » et constituent « un changement de politique qui l’emporte considérablement sur l’impact budgétaire de ce changement ».

Alors, quelle est la prochaine étape ? Certaines options dont disposent les démocrates incluent des avantages fédéraux pour les immigrants illégaux avec un « coucher de soleil » de, disons, une décennie. Pourquoi mettre « coucher de soleil » entre guillemets ? Parce qu’à la fin, les républicains sans cran hésiteront à faire face à des histoires médiatiques sanglantes d’étrangers illégaux que le contribuable américain est maintenant moralement obligé de payer.

C’est loin d’être la seule option dont disposent les démocrates – moins de 140 milliards de dollars est une grande fenêtre d’opportunité – mais c’est un exemple de la façon dont ils pourraient évoluer vers un compromis avec des sénateurs plus modérés tout en assurant à leur flanc gauche qu’ils n’ont pas le choix.

Si tout cela semble dense ou difficile à suivre, c’est par conception. Derrière tout ce tour de passe-passe se cachent deux vérités simples : les démocrates n’ont pas les voix pour cette version de l’amnistie, mais pourraient le faire s’ils l’édulcorent.

Une règle à emporter avec vous à Washington est que presque tout ce que quelqu’un au pouvoir prétend être trop compliqué à expliquer n’est en fait pas compliqué du tout. Ils ne veulent tout simplement pas vous dire pourquoi.