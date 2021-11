Les règles «étranges» de Tim Draper pour investir dans le succès

C’est vrai, Tim Draper a choisi les perdants. Il me le dit avant même que je le lui demande. La légende de VC qui a soutenu Hotmail, Tesla, SpaceX, Coinbase, Ledger et de nombreuses autres entreprises prospères n’hésite pas à dire qu’il a investi dans les citrons. Certains, dit-il, ont complètement fermé, mais d’autres ne l’ont tout simplement pas remboursé.

« De la même manière, il y a des gagnants qui nous font gagner quelques fois avec l’argent, puis d’autres qui donnent 1000 fois l’investissement », a-t-il déclaré à Magazine lors d’une rare apparition en personne au Web Summit à Lisbonne, au Portugal, au début de Novembre.

C’est une question qu’on vous pose beaucoup, pour être juste. Son taux de réussite d’investissement est impressionnant, même ses citrons sont impressionnants – pensez à Theranos par exemple – mais il parvient à continuer à trouver de bons projets. Bien sûr, un VC réussi peut choisir parmi les meilleurs de la culture et cela peut fausser les résultats vers le positif, mais Draper attribue cela à son processus d’évaluation en quatre étapes.

Sur notre scène de questions-réponses aujourd’hui, nous avons entendu un homme avec la touche Midas, la légende de VC Tim Draper, alors qu’il emmenait son émission de téléréalité, Meet the Drapers, en tournée au Web Summit. pic.twitter.com/P7eY1r0Rlp – Web Summit (@WebSummit) 3 novembre 2021

règles d’or

Selon Draper, le plus grand dénominateur des entreprises prospères est la confiance. Un autre facteur crucial est qu’il n’y a qu’un seul décideur dans l’entreprise, avec la confiance de l’équipe en ce leader.

Un tueur certain de l’entreprise est lorsque les co-fondateurs ne s’entendent pas, peut-être qu’ils pensent tous les deux qu’ils devraient être PDG, ce qui peut conduire à beaucoup de doutes et de retards.

Le marché sur lequel les projets espèrent opérer doit également être exempt de restrictions limitatives ou de réglementation excessive.

« Si le gouvernement américain avait réglementé Internet dans les années 1990, nous n’aurions pas eu le même succès dans la Silicon Valley et au-delà. Les entreprises doivent se sentir libres d’innover. Et ils ne peuvent pas être dépassés par les réglementations gouvernementales. »

Votre quatrième critère d’évaluation est la rareté. Oui, l’excentricité est bonne pour les affaires.

«Beaucoup de gagnants ont tendance à être un peu étranges. Leurs idées restent parfois au centre et souvent je dis, que faites-vous ? «

Hotmail était l’un de ces cas – l’idée d’un courrier électronique gratuit basé sur le Web était totalement en contradiction avec la façon dont Internet était construit à l’époque. Et Skype a changé sa proposition commerciale à la volée en un modèle freemium, juste au moment où Draper et son équipe étaient sur le point de rédiger le chèque.

« Quant à Tesla, qui avait besoin d’un autre constructeur automobile, surtout lorsque vous regardiez la catastrophe qu’était DeLorean ? »

Draper avec le meilleur ami de l’homme et maillot de bain Bitcoin. (Source : Instagram)

En fin de compte, tout le monde a besoin de suffisamment d’argent pour réussir, et Draper estime que parfois les gens n’ont pas prévu de combien ils auront besoin. « Il vaut mieux construire une longue piste lorsqu’il s’agit de rechercher des financements, plutôt que de manquer de la moitié. »

Sur une note positive, Draper reconnaît qu’au moment où un entrepreneur atteint le numéro de lancement 25, il le prend déjà en compte en termes d’entreprise, de concurrence et de marché. Vous aimez voir la version 25 au lieu de la première car cela vous fait gagner du temps.

Entrez le dragon

La capacité de Draper à sélectionner les gagnants s’étend à la sélection de crypto-monnaies. En 2014, Draper a acheté 29 656 Bitcoins saisis par les US Marshals à une offre de 640 $ par Bitcoin. À sa grande surprise, il a fini par remporter les neuf lots, mais il n’était pas mécontent à l’époque ni maintenant. Allez-y, faites le calcul – c’est près de 2 milliards de dollars en valeur actuelle. Mais Draper pense qu’il va beaucoup, beaucoup plus haut. Il donne 250 000 $ d’ici fin 2022, ou début 2023 au plus tard.

Il considère qu’il était trop confiant quant à la vente de Marshall aux États-Unis, mais ne s’attendait pas à remporter les neuf lots. Beaucoup de gens n’ont entendu que la partie vente aux enchères de l’histoire, mais c’était vraiment juste un moyen de rattraper les 40 000 Bitcoins perdus dans le fiasco du Mont Gox.

« J’ai toujours été optimiste à propos du Bitcoin, pour moi, il représente la liberté, la liberté transfrontalière. J’aime aussi l’élément de confiance : la liberté et la confiance sont une excellente combinaison », dit-il.

Draper Associates a environ 30 licornes à son actif, des millions plus ou moins, dont Skype, Hotmail, Twitter et Tesla. Interrogé sur ce niveau de succès, Draper dit qu’il est un peu différent des autres investisseurs en capital-risque.

« Je suis un capital-risqueur en amorçage et j’ai l’entrepreneuriat dans le sang. Quand je rencontre des gens avec la même motivation, la même approche « faisons ça », puis je clique. J’ai besoin de voir l’envie dans ses yeux et de savoir que c’est dans son cœur. »

« Une autre différence réside dans mon point de vue. D’autres investisseurs demandent ce qui peut mal tourner. Je demande et si cela fonctionne? Et si cela fonctionnait et que quelque chose de vraiment extraordinaire arrivait à l’humanité et à la société ? Alors ça vaudrait la peine d’essayer. »

Tim Draper sur scène au Web Summit. (Source : Barrage, Twitter) Bitcoin change le monde

Draper est très encouragé par les récentes nouvelles selon lesquelles les gouvernements du monde prennent des mesures pour adopter Bitcoin. Il est ravi que des pays comme le Panama, l’Uruguay et l’Ukraine semblent suivre l’exemple d’El Salvador, où il est devenu monnaie légale.

Il a une expérience directe de la prise de décision en Amérique du Sud. Il raconte une conversation en cours avec l’ancien président de l’Argentine, Mauricio Macri. Draper lui avait d’abord parlé de Bitcoin alors qu’il était évalué à 10 000 $ puis à nouveau lorsqu’il était tombé à 4 000 $ deux ans plus tard. Dans le même temps, le peso argentin était passé de 0,75 dollar à 0,25 dollar. Draper lui a fait un pari : si le peso argentin dépassait Bitcoin, il doublerait son investissement dans le pays.

Macri a accepté.

« Puis j’ai ajouté que si Bitcoin bat le peso, alors il devrait faire du Bitcoin sa monnaie nationale. Mais Marci s’inquiétait des ramifications du FMI, de la même manière qu’El Salvador fait face à des sanctions internationales.

«C’est une mauvaise façon de voir les choses. Lorsque des pays comme El Salvador prendront ces décisions, l’argent viendra. J’irai moi-même au Salvador, ainsi que de nombreux autres investisseurs ».

Draper pense qu’El Salvador a pris une décision brillante et profitera de l’avantage d’être le premier à bouger. Non seulement les citoyens s’habitueront à utiliser les crypto-monnaies, mais l’introduction de la blockchain contribuera également à éradiquer la corruption à travers le pays.

Draper est optimiste sur tout ce qui concerne Bitcoin. Il aime beaucoup l’idée de faire fonctionner Bitcoin de bout en bout sur ses investissements.

Tim Draper est un conférencier populaire lors des conférences de chiffrement à travers le monde, bien qu’il y assiste la plupart du temps par vidéo.

« J’adorerais exploiter un hedge fund exclusivement en Bitcoin. J’investirais en Bitcoin, l’entreprise paierait ses employés en Bitcoin, elle paierait ses fournisseurs en Bitcoin, et tout est en boucle sur la blockchain gérée par des contrats intelligents.

« De plus, lorsque l’entreprise vend, tout l’argent passe par une cascade naturelle dans les portefeuilles Bitcoin de tout le monde : tout le monde est payé ce qu’il est censé être sans avoir besoin d’agents de transfert, de couches, de teneurs de livres, de teneurs de livres et d’auditeurs ».

Sa croyance en Bitcoin le fait secouer la tête au sujet des récents prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP) COVID aux États-Unis et il les considère comme une opportunité manquée. Ces chèques PPP totalisant environ 953 milliards de dollars étaient destinés à maintenir les entreprises à crédit et les employés dans les livres.

« Pourquoi ne l’ont-ils pas payé en Bitcoin ? Il y a encore 3 400 milliards de dollars qu’ils sont sur le point de dépenser et de cette façon, cela aurait conservé sa valeur. »

Ici, Draper exprime clairement ses sentiments à propos des gens qui dirigent Washington, qui sont « loin d’être à leur apogée » et « ne veulent pas de changement ».

Alors que Draper est pessimiste quant au leadership américain au sein du gouvernement, il est toujours enthousiasmé par le secteur de la technologie et, en particulier, les entrepreneurs dans cet espace. Je voterais pour que quelqu’un comme le maire de Miami, Francis Suárez, soit président des États-Unis.

« Quelqu’un comme lui pourrait s’assurer que l’Amérique ne soit pas laissée pour compte », dit-il.

Généralement enthousiaste

Draper est enthousiasmé par tout dans l’espace des actifs numériques, même les monnaies numériques de la banque centrale avec leurs résultats discutables.

« J’aime toutes les innovations qui se sont produites autour de Bitcoin : la blockchain, les contrats intelligents, les solutions de couche deux, les NFT, la décentralisation, BitcoinCash, Ripple, Algorand, Tezos et toutes les grandes innovations. Mais ce que j’aime le plus, c’est Bitcoin car il est entièrement décentralisé. »

« Donc, si un gouvernement comme la Chine dit non au Bitcoin, alors le Japon se déclare et dit que nous allons le prendre en charge. Le dernier rire concerne la Chine, car la fuite des cerveaux se dirigera vers le Japon. »

Au cœur de la vision de l’avenir de Draper se trouve un gouvernement au toucher léger, et il utilise à nouveau l’exemple de si le gouvernement américain essayait de réguler Internet, car cela « aurait écrasé la valeur économique et les cerveaux auraient quitté le pays ».

Les fils de Draper l’ont suivi dans le monde de l’investissement avec sa fille Jesse en se concentrant sur les entreprises soutenues par des femmes via sa startup Halogen Ventures et son fils Adam, fondateur de Boost VC, qui investit dans des startups qui rapprochent l’avenir de la science-fiction. . Draper se targue des deux, tout en restant un généraliste.

Je viens de découvrir que c’était le premier GP féminin en solo à Los Angeles et #Crunchbase vient de me rappeler que nous avons fait 106 investissements dans @HalogenVC ! De quoi fêter ça ! Fondatrices 100% femmes ! #femalefounders #investinwomen #halogenvc #losangelestech – Jesse Draper (@JesseDraper) 10 novembre 2021

Et bien qu’il soit consciemment américain, il voit un monde futur où les frontières n’existeront pas. Vous voyez que posséder un smartphone peut ouvrir des mondes au titulaire.

« J’espère qu’un jour mes petits-enfants me demanderont ce qu’est une frontière et quand je leur expliquerai, ils diront : c’est stupide, papi », dit-il.

« Si quelqu’un est un bon programmeur à Tombouctou, je le veux dans mon équipe. Nous nous dirigeons vers un monde sans frontières et tout ce nationalisme et patriotisme n’est que le rugissement d’un lion mourant. Être physiquement présent n’est plus pertinent et plus tôt les gens s’en rendent compte, mieux ce sera. Si le gouvernement établit des règles, les gens iront simplement là où les règles sont plus faciles ou meilleures. »

L’Université Draper organise un programme de formation de héros et un cours de survie pour enseigner aux fondateurs de startups comment supporter l’adversité.

Draper reconnaît que ces frontières s’effondreront plus tôt que les gens ne le pensent. En fait, il estime que les frontières deviendront poreuses en aussi peu que cinq ans.

« Nous n’avons pas besoin de frontières ou de coutumes pour garder les gens et les choses à l’intérieur et à l’extérieur. Les gens seront citoyens du monde et pourront choisir à quel gouvernement ils veulent appartenir ».

Et les crypto-monnaies ne sont qu’une partie de ce développement. On a demandé à plusieurs reprises à Draper s’il vendrait son Bitcoin pour de la monnaie fiduciaire, mais il considère la monnaie fiduciaire comme la monnaie du passé et la crypto-monnaie comme la monnaie du futur.

« Vais-je échanger mon euro contre des drachmes ou des francs français ? Sûrement pas. Au lieu de cela, j’attends avec impatience le jour où je pourrai acheter ma nourriture, mes vêtements et mon abri avec Bitcoin. Et quand je peux faire ça, pourquoi diable aurais-je des dollars ? «