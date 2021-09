Les règles maritimes de la Chine pourraient exacerber les tensions en mer de Chine méridionale – « une bombe à retardement ! » | Monde | Nouvelles

in

Le 1er septembre, la Chine a introduit la loi sur la sécurité du trafic maritime qui exige que tous les navires étrangers entrant dans les eaux chinoises soient munis de permis et informent les autorités maritimes de leur entrée. Les navires étrangers devront signaler leurs indicatifs d’appel et leur cargaison avant d’entrer dans la mer territoriale de la Chine.

L’avis indique: “Au cas où le navire ne se présenterait pas comme requis. L’administration maritime le traitera conformément aux lois, réglementations, règles et dispositions pertinentes.”

L’Administration chinoise de la sécurité maritime a admis que la nouvelle réglementation s’appliquait à tout navire étranger réputé « mettre en danger la sécurité du trafic maritime de la Chine ».

Cela comprend les navires nucléaires ou les navires transportant des substances radioactives ou nocives.

Des experts chinois ont déclaré au Global Times que les nouvelles mesures visent à protéger la sécurité nationale en mer.

Su Tzu-Yun, directeur taïwanais de la Division de la stratégie et des ressources de défense à l’Institut de la défense nationale et de la recherche stratégique, a admis que Pékin considère que la juridiction maritime de la Chine englobe plus que ses propres eaux.

Su a affirmé que cela inclurait également les 12 milles marins de la mer autour des récifs artificiels de la mer de Chine méridionale.

Su affirme que cela donne à Pékin une excuse pour répondre aux exercices de navigation effectués par d’autres nations.

La Chine a des revendications territoriales qui se chevauchent avec Brunei, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam et Taïwan.

L’accord américain fait partie du plan américain visant à contenir ce que les États-Unis considèrent comme l’expansionnisme chinois.