Les règles « naïves » du gouvernement gallois pour contenir Covid suscitent la controverse – « Scandaleux! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Cependant, les nouvelles directives ont suscité la colère d’un ancien député gallois les qualifiant de « scandaleuses » et de « naïves ». L’administration du travail en Cardiff a déclaré que le nouvel avis de pénalité fixe était introduit pour contenir la propagation de Covid-19 et de la variante omicron.

Cependant, les critiques se sont inquiétées des nouvelles directives, ajoutant que les Gallois peuvent actuellement légalement toujours visiter un pub, un magasin ou un restaurant, mais être effectivement criminalisés pour aller travailler.

Alun Cairns, l’ancien secrétaire gallois et député conservateur de la vallée de Glamorgan, a déclaré que la politique était conçue pour « focaliser un fossé entre l’Angleterre et le Pays de Galles ».

M. Cairns a déclaré : « C’est scandaleux. Le Parti travailliste gallois est en effet devenu de doux nationalistes et, ce faisant, a cherché à créer une barrière entre le Pays de Galles et l’Angleterre.

Il a en outre accusé l’administration du travail d’utiliser Covid « pour empêcher les mouvements à travers la frontière ».

Les mesures ont également été critiquées par le Congrès des syndicats et le syndicat GMB, qui ont déclaré qu’elles affecteraient «les travailleurs les plus pauvres et les plus vulnérables» et reflétaient une vision «naïve» selon laquelle les employés peuvent choisir de se rendre au travail ou non.

Un porte-parole du gouvernement gallois a déclaré mardi : « Des mesures supplémentaires ont été introduites pour limiter la propagation du virus et protéger la santé publique.

« Suite à notre conseil de longue date pour que les gens travaillent à domicile dans la mesure du possible, à partir de lundi, ce sera désormais une obligation légale de travailler à domicile, à moins qu’il n’y ait une excuse raisonnable pour ne pas le faire.

«Nous attendons des employeurs qu’ils prennent toutes les mesures raisonnables pour faciliter le travail à domicile et fournir aux employés le soutien dont ils ont besoin.»

