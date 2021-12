Les règles ne s’appliquent pas à l’un de nous

Lewis Hamilton est catégorique sur le fait qu’il n’a pas « changé sa façon » de courir et reste convaincu qu’il y a eu « un freinage brusque et brutal » de Max Verstappen au 37e tour.

Hamilton et Verstappen se sont livrés à une bataille passionnante, mais amère, pour la victoire au Grand Prix d’Arabie saoudite, une lutte qui comprenait des moments hors piste et une collision.

Les règles de dépassement ont été un problème tout au long du championnat de cette année, les pilotes étant pénalisés pour avoir forcé les autres à quitter la piste lors de certaines courses, puis non pénalisés lors d’autres.

Le plus récent a eu lieu au Grand Prix de Sao Paulo où Verstappen a conservé la tête après avoir forcé Hamilton au virage 4. Sortant également de la piste, le pilote Red Bull est resté P1.

Cependant, au Grand Prix d’Arabie saoudite, il a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir pris l’avantage en dehors de la piste.

C’est encore à un moment où Hamilton a tenté de l’attaquer par l’extérieur pour prendre la tête. Encore une fois, les deux pilotes étaient hors de la piste, et encore une fois Verstappen a conservé la tête.

Ce fut l’un des nombreux moments que les protagonistes du titre ont eu autour du circuit de Djeddah, dont l’un a conduit à une collision alors que Hamilton a heurté l’arrière de la RB16B de Verstappen qui, selon le Britannique, était son rival au freinage le testant.

Interrogé sur leurs points chauds, Hamilton a insisté : « Je ne pense pas avoir changé ma façon de courir.

« Je pense que nous assistons à plusieurs incidents cette année où même avec le Brésil, nous sommes censés faire notre course sur la piste entre les lignes blanches et les règles n’ont pas été claires de la part des commissaires, que ces choses ont été autorisées, donc c’est continué.

« D’après ce que j’ai compris, je sais que je ne peux pas dépasser quelqu’un et sortir de la piste puis garder la position, mais je pense que c’est bien connu entre nous tous les pilotes, mais cela ne s’applique pas à l’un de nous, je suppose. »

Le grand sujet de discussion de Djeddah 😱#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/bkWWqlcbyO – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

Quant à leur contact au 37e tour, chargé de céder la place à Hamilton après avoir conservé la tête en étant sorti de la piste, Verstappen a ralenti pour laisser passer le Britannique.

Hamilton a également ralenti, Verstappen a freiné et Hamilton a frappé Verstappen en le qualifiant de « foutrement fou ».

Hamilton a déclaré qu’il avait parfois senti pendant la course qu’un accident allait se produire et que cela mettrait fin à ses chances de championnat.

« Je pense vraiment qu’il y a eu des scénarios où c’était le cas », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas la première fois que je dois éviter une collision et oui, c’est ce que je ressentais en ce moment, mais vous savez parfois vous dites des choses dans le feu de l’action et vous revenez en arrière et revoyez les choses et puis vous peut-être ressentir différemment, mais sur le moment, c’est ce que j’ai ressenti.

« Mais j’ai vraiment juste essayé de me recomposer, de poursuivre et de continuer à me battre. »

Mais alors que Hamilton a estimé que Verstappen l’avait testé sur les freins, Verstappen dit qu’il ralentissait juste pour donner la tête à Hamilton comme on lui avait dit de le faire.

Il sent qu’il n’a rien fait de mal, et le chauffeur de Mercedes l’a percuté.

Lorsqu’on lui a demandé son point de vue sur le moment et pourquoi il n’a pas dépassé Verstappen lorsque le joueur de 24 ans a ralenti, Hamilton a expliqué : « Ce n’était vraiment pas clair.

« Donc, il y a deux scénarios. Il y en a un dont ce n’était pas clair, deux je n’ai pas eu l’information, et puis il est devenu évident qu’il essayait de me laisser passer, ce qu’on lui avait demandé, je suppose, mais avant la zone DRS .

« Donc, cela aurait signifié qu’il aurait simplement passé le DRS devant moi en passant le dernier virage, m’a suivi et m’a ensuite dirigé DRS dans le premier virage.

« C’était donc la tactique, mais je pense que le pire a été le freinage brusque et brutal qui s’est ensuite produit à un moment donné, que j’ai ensuite dû vraiment… c’est là que nous sommes entrés en collision. C’était la partie dangereuse.

Hamilton a remporté le grand prix avec les deux à égalité de points avant la dernière course de la saison à Abu Dhabi.