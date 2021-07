Les règles NIL profitent déjà aux athlètes de la NCAA, mais le combat n’est pas terminé

Les athlètes collégiaux connaissent une séquence de victoires lorsqu’il s’agit de tirer profit de leur travail. La semaine dernière, la Cour suprême s’est prononcée en faveur d’avantages illimités liés à l’éducation. Le 30 juin, la NCAA a empêché l’adoption des lois sur le nom, l’image et la ressemblance (NIL) d’entrer en vigueur dans sept États en publiant des directives provisoires pour tous les programmes de la NCAA. Cependant, c’est encore trop peu, trop tard dans la lutte pour l’indemnisation des athlètes et la lutte est loin d’être terminée.

La décision de la Cour suprême a été saluée comme une victoire massive pour les athlètes universitaires, et à bien des égards. Avec la levée des limitations sur les avantages liés à l’éducation, il existe de nouvelles façons que les écoles peuvent offrir à leurs athlètes. Cependant, la spécificité de la décision pourrait créer d’autres difficultés juridiques pour contester le modèle d’exploitation de la NCAA. Gabe Feldman, professeur de droit du sport à Tulane, a déclaré que le tribunal “a eu l’occasion de saper l’argument de l’amateurisme plus large de la NCAA et a choisi de ne pas le faire”.

Bien sûr qu’ils ne l’ont pas fait. Ce tribunal a fait obstacle à la démocratie sur le lieu de travail et à l’élargissement des protections du travail ces dernières années, et il est impossible d’examiner leur décision dans cette affaire sans tenir compte de leurs décisions précédentes. L’histoire de la Cour suprême des décisions radicales contre le travail montre qu’ils auraient pu aller plus loin en aidant les athlètes universitaires, mais explique pourquoi ils ne l’ont pas fait. Ils ont exécuté une parfaite double étape juridique où ils peuvent ouvrir la porte à des avantages liés à l’éducation, mais la refermer lorsqu’il s’agit de reconnaître les athlètes comme des employés qui méritent des droits en tant que travailleurs… y compris le droit de se syndiquer.

La décision de la Cour suprême crée potentiellement un moyen d’indemnisation détourné, mais cela expose les athlètes universitaires au risque d’être examinés par la NCAA, qui s’est avérée incapable de gérer les événements « d’avantages inappropriés » sans punir de manière disproportionnée les athlètes. La décision pourrait également être utilisée pour affirmer de futures décisions selon lesquelles les athlètes de la NCAA ne sont en fait pas des travailleurs et que l’échange de main-d’œuvre est directement et uniquement lié à l’éducation.

Pendant ce temps, les lois NIL transmises par les États ouvrent la porte aux athlètes pour qu’ils bénéficient de manière indépendante de leur nom tout en faisant pression avec succès sur la NCAA pour créer des normes uniformes pour de tels avantages. Cependant, les dispositions NIL sous-traitent la rémunération à des tiers et font peser la responsabilité de gagner quoi que ce soit sur les athlètes eux-mêmes. Cela maintient non seulement les avantages non réglementés et inégaux, ce qui expose l’athlète à une exploitation ultérieure, mais cela lui permet également de faire plus de travail.

Les athlètes universitaires, en tant que groupe de travailleurs, créent des milliards de dollars pour les écoles, les ligues, la NCAA et les diffuseurs. Ils sont censés non seulement jouer à des jeux pour un public massif et payant (dans le stade ou à la télévision), mais aussi consacrer des dizaines d’heures chaque semaine à la pratique, aux réunions, à l’exercice et à l’étude de livres de jeu / cassettes dans le but de s’améliorer en tant qu’athlètes. Il s’agit d’un travail à temps plein qui mérite la reconnaissance légale et la rémunération en tant qu’un. Il ne s’agit pas d’un argument nouveau, mais à la lumière des récents développements juridiques, il convient de souligner que les athlètes ne devraient rien avoir à faire de plus pour être payés pour le travail qu’ils font ou reconnus comme des employés à part entière.

L’espoir devrait être que toutes ces lois déclenchent une réaction en chaîne rapide qui élève les athlètes universitaires au statut d’employés et annule potentiellement le cartel de la NCAA sur les sports universitaires. Cependant, il est important de ne pas laisser mourir l’élan du plaidoyer et de laisser ces demi-mesures nuire à la lutte pour les droits des travailleurs sportifs des sports universitaires.