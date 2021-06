Les règles royales mettent le mariage de la princesse Anne avec Andrew Parker Bowles « hors de question » | Royale | Nouvelles

Camilla : experte du message “grossier” à Andrew Parker Bowles

Ce soir, Channel 5 diffuse un documentaire intitulé “Princess Anne: The 7 Loves of her Life” qui plongera dans la vie amoureuse de la princesse royale. Le programme détaillera sa romance avec Andrew, qu’Anne fréquentait au début des années 70, à l’époque où Charles rencontra Camilla pour la première fois. Anne et Andrew ont été vus ensemble à plusieurs reprises, mais le couple ne devait pas l’être, car Andrew est catholique romain et, par conséquent, leur mariage était «hors de question».

La princesse, en tant que fille unique de la reine Elizabeth II, chef de l’Église d’Angleterre, n’aurait pas été autorisée à épouser une catholique, d’autant plus qu’à l’époque cela aurait signifié qu’elle serait radiée de la ligne de succession.

L’Act of Settlement de 1701 excluait que les catholiques ou leurs conjoints deviennent monarques.

Cependant, cette règle obsolète a été modifiée en 2013 avec la Succession to the Crown Act.

La loi a supprimé la disqualification historique d’une personne qui épousait un catholique de la ligne de succession et a supprimé l’exigence de ceux en dehors des six premières personnes en ligne au trône de demander l’approbation du souverain pour se marier.

La princesse Anne et son ami Andrew Parker Bowles sont sortis ensemble au début des années 70 (Image: GETTY)

Andrew Parker Bowles a épousé Camilla (Image: GETTY)

À l’époque, Anne était quatrième en ligne, mais elle est maintenant 16e en ligne pour le trône, récemment repoussée par la naissance de bébé Lilibet.

La loi a également supprimé la primogéniture masculine, qui donne la préférence aux fils sur les filles dans la ligne de succession.

Un documentaire de Channel 4 intitulé “La vraie princesse Anne” expliquait précédemment qu’au début des années 70, la presse s’intéressait beaucoup à qui Anne sortait et pourrait finir par se marier.

Le narrateur a déclaré: «La plupart des membres du dossier de presse étaient beaucoup plus intéressés par la compagnie qu’elle entretenait et s’ils pouvaient la marier.

La princesse Anne a épousé Mark Phillips à la place (Image: GETTY)

« Serait-ce le médaillé d’or olympique Richard Meade, qui partageait sa passion pour l’équitation, ou plus intrigant, Andrew Parker Bowles, 26 ans, pas encore marié à Camilla ?

« Lui et Anne ont souvent été vus ensemble, mais il était catholique romain et pour un royal, ce qui a effectivement mis le mariage hors de question. »

La biographe royale Sally Bedell Smith a ajouté qu’Andrew était “un candidat improbable au mariage avec un membre de la famille royale” pour la même raison”.

Le quadrilatère amoureux entre Charles, Camilla, Anne et Andrew a fait beaucoup parler de lui dans la série Netflix The Crown, mais finalement les deux couples se sont séparés.

La princesse Anne et Andrew restent amis à ce jour (Image: GETTY)

Au lieu de cela, Anne a épousé le capitaine Mark Phillips en 1973, avec qui elle a eu deux enfants, Peter Phillips et Zara TIndall ‒ et elle a maintenant cinq petits-enfants aussi.

Cependant, Anne et Mark’s était un mariage plutôt malheureux qui s’est terminé par un divorce en 1992.

Pendant ce temps, Andrew a également épousé Camilla Shand en 1973, ayant deux enfants ensemble, Tom Parker Bowles et Laura Lopes, mais a divorcé en 1995 après que les deux aient eu des liaisons.

Charles, bien sûr, a épousé Lady Diana Spencer en 1981, ayant le prince William et le prince Harry ensemble.

Princesse Anne: expert royal sur Mark Phillips sans titre

Après une période atroce connue sous le nom de guerre des Gallois, ils se sont finalement séparés et ont divorcé en 1996.

Charles et Camilla, qui avaient ravivé leur histoire d’amour alors qu’ils étaient tous deux encore mariés, pourraient enfin parler ouvertement de leur relation et se sont mariés en 2005.

La princesse Anne, quant à elle, a eu une liaison avec le commandant de l’écuyer de la reine Timothy Laurence.

Leur indiscrétion a été révélée lorsque des lettres d’amour de Tim ont été volées dans la mallette d’Anne et envoyées au Sun en 1989.

Elle s’est rapidement séparée de Mark et a divorcé en 1992, se remariant avec Tim plus tard la même année.

Andrew Parker Bowles est le parrain de Zara Tindall (Image: GETTY)

Bien que leur romance ne fonctionne pas, Anne et Andrew restent de bons amis à ce jour.

Mme Bedell Smith a déclaré: “Même lorsque leur romance a finalement pris fin, ils sont restés des amis pour la vie.”

Anne et Andrew ont beaucoup en commun, y compris un amour partagé des chevaux et ils sont souvent photographiés en train de profiter des courses de chevaux ensemble.

Andrew est même le parrain de la fille d’Anne, Zara.

‘Princesse Anne : Les 7 amours de sa vie’ est diffusé ce soir sur Channel 5 à 20h.