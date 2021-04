LES RÈGLES VOULENT QUE VOUS SOYEZ IMMOBILISÉ DANS VOTRE MAISON POUR TOUJOURS: «NE VOYAGEZ PAS»

par Mac Slavo, SHTF Plan:

Le département d’État dit aux gens qu’ils veulent que nous soyons enfermés et détenus dans leurs maisons pour toujours sous leur contrôle totalitaire. Ils ont mis à jour leurs «restrictions COVID-19» sur les voyages en disant à 80% du monde: ne voyagez PAS!

Cela ne prendra fin que lorsque nous cesserons d’acquiescer comme les esclaves qu’ils pensent que nous sommes. Tant que nous continuerons à nous incliner devant ces psychopathes et à obéir à leurs décrets, ils publieront d’autres décrets.

Classe dirigeante: La scamdemic ne se terminera pas tant que tout le monde ne sera pas vacciné

Les lignes directrices mises à jour semblent être basées sur l’avis du CDC publié lundi. Il est conseillé aux personnes non vaccinées de retarder ou d’annuler tout voyage international, selon un rapport de RT. Les Américains qui ont terminé la vaccination avec des vaccins approuvés par la FDA sont toujours considérés comme «à risque accru de contracter et éventuellement de propager de nouveaux vaccins. [Covid-19] variantes », dit le CDC.

Si cela est vrai, pourquoi se faire vacciner et vous exposer à la mort ou à d’autres complications liées à la santé de ces vaccins?

Le vaccin est un élément évident de l’agenda global, d’où le «récit officiel» conçu pour obtenir le consentement de ceux qui le prennent. Si les médias étaient honnêtes, ils appelleraient les vaccins ce qu’ils ont prouvé scientifiquement: des thérapies géniques expérimentales. Mais Big Pharma ne peut pas échapper à la responsabilité ou les forcer au public sans l’approbation de la FDA s’il n’y a pas de «déclaration d’urgence».

Les clichés d’ARNm COVID-19 ne sont légalement pas des vaccins

C’est une question de contrôle. Nous savons tout cela. Le récit officiel du COVID-19 est déjà si fragile que toute nouvelle tentative de l’étayer suggère le désespoir. Et cela semble être le stade où ils se trouvent. Les gens sont en train de comprendre cela, ce qui signifie que nous attendons peut-être une autre crise manufacturée. De plus en plus se réveillent quotidiennement à la réalité que le gouvernement est l’esclavage et que c’est la seule chose que le maître craint: les esclaves le découvrant.

Les mondialistes auront besoin d’une autre crise en Amérique car leur programme de réinitialisation échoue

Une fois que suffisamment de gens auront compris ce qui est fait, ils devront changer de vitesse. Je suppose qu’ils ont déjà un plan et savent ce qui va suivre pour nous amener tous à nous conformer et à nous asservir volontairement. Restez vigilants et préparez-vous car nous ne saurons probablement pas quelle sera la prochaine étape de leur sinistre plan jusqu’à ce qu’il nous atteigne.

