Les régulateurs américains préparent un cadeau crypto pour les banques ; CoinList devient une licorne + plus de nouvelles

Actualités réglementaires

Jelena McWilliams, qui préside le Société fédérale d’assurance-dépôts Etats-Unis , a déclaré à . qu’une équipe de régulateurs bancaires américains tentait de fournir une feuille de route aux banques pour s’engager avec des actifs cryptographiques, permettant par exemple aux banques de conserver des cryptos en dépôt, de les utiliser comme garantie pour des prêts, ou même de les garder dans vos bilans comme des actifs plus traditionnels. « Si nous n’exerçons pas cette activité à l’intérieur des banques, elle se déroulera en dehors des banques … Les régulateurs fédéraux ne seront pas en mesure de la réglementer », a déclaré McWilliams.

Attache , l’émetteur du stablecoin le plus populaire, tether (USDT), a déclaré qu’il utiliserait Notabène , une solution de bout en bout conçue pour la conformité aux règles de voyage cryptographiques, leur permettant de tester des cas d’utilisation cryptographiques complexes « dans un environnement collaboratif à faible risque ». La solution les aidera à lutter contre le blanchiment d’argent et la criminalité liée aux transactions pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels, a déclaré la société. La Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA) a lancé son cadre réglementaire pour les jetons d’investissement, les définissant soit comme un jeton de sécurité, soit comme un jeton dérivé. Ils ont ajouté qu’ils élaboraient des propositions de jetons non couverts par le cadre réglementaire des jetons d’investissement, qui couvriront les jetons d’échange, les jetons utilitaires et les pièces stables.

Nouvelles d’investissement

Liste des pièces , une plate-forme pour les nouvelles offres de crypto-monnaie, a déclaré avoir levé 100 millions de dollars de fonds de série A, portant la valorisation de CoinList à 1,5 milliard de dollars. Le tour est co-dirigé par le premier sponsor de CoinList, Complice , avec Agman dit la société. Les nouveaux fonds devraient être utilisés pour faire évoluer les services et les opérations de la plate-forme, « mieux soutenir » sa communauté mondiale, lancer de nouveaux produits comme CoinList Karma et CoinList Governance qui stimulent la participation au protocole. CoinList dit qu’il compte près de 3,5 millions d’utilisateurs actifs par mois, tandis que son volume de transactions mensuel est passé à 1 milliard de dollars en 2021. Le fonds spéculatif quantitatif de 2,6 milliards de dollars GSA Capital vise à renforcer ses positions sur le marché de la cryptographie pour profiter de la volatilité et des inefficacités de ce marché, a rapporté Bloomberg. Le fonds de 16 ans met en œuvre le type d’opérations systématiques qui lui ont permis de réaliser des bénéfices nets dans le monde traditionnel des actions, des produits dérivés et des devises, selon le rapport.

Capitale du séquoia L’une des sociétés de capital-risque les plus anciennes et les plus prospères au monde envisage de devenir un conseiller en investissement enregistré, ce qui pourrait lui permettre d’étendre ses investissements dans des domaines tels que la cryptographie et le secondaire, a rapporté Axios. Aucun autre détail n’a été fourni sur les investissements possibles en crypto-monnaie. Le marché de bitcoins peer-to-peer (BTC) LocalBitcoins a lancé une application de trading et un portefeuille pour les appareils Android, tout en concentrant leurs efforts sur la sortie de la version iOS. L’application permet aux utilisateurs d’acheter du BTC avec presque toutes les devises mondiales, dans 190 pays à travers le monde, en utilisant plus de 100 méthodes de paiement différentes, a indiqué la société. Le ministère allemand de la Justice de Rhénanie du Nord-Westphalie a organisé une vente aux enchères pour vendre des BTC saisis par les forces de l’ordre, avec un prix minimum commençant à 42 400 euros (49 197 $), a rapporté Bloomberg. Le premier enchérisseur de l’enchère allemande a offert 56 060 EUR (65 010 USD). Le protocole blockchain compatible avec les appareils mobiles Le minimum a annoncé avoir levé 6,5 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A. Les fonds seront utilisés pour lancer le réseau principal du projet en 2022, ont-ils déclaré.

Immunitaire , une plate-forme de services de sécurité et de bug bounty pour DeFi, a déclaré avoir levé 5,5 millions de dollars de financement. Ses investisseurs comprennent Capitale électrique , Entreprises-cadres , IDÉO Colab et autres.

Actualités minières

L’entreprise de services publics canadienne Hydro-Québec a fermé une opération d’extraction de crypto qui, selon elle, a coûté à l’organisation environ 2 millions de dollars canadiens (1,62 million de dollars américains), a rapporté la Gazette de Montréal. Une enquête a permis à l’entreprise de déterminer que du minage virtuel avait été réalisé depuis le printemps à trois endroits, et le dossier sera remis au directeur des poursuites de la province, qui se prononcera sur d’éventuelles accusations criminelles.

Échangez des nouvelles

KuCoin a déclaré que le volume des transactions sur cette plate-forme a dépassé 258 milliards de dollars au troisième trimestre de cette année, soit 720% de plus par rapport à la même période de 2020. La société vise à lancer un certain nombre de nouveaux produits non spécifiés « avec des fonctions de commerce social ». ce trimestre. . Le groupe d’investisseurs WallStreetBets sai lance son application décentralisée (dapp) WSBDapp et ses produits financiers décentralisés (DeFi) sur la blockchain Bitcoin via la sidechain Liquid Network. La dapp donnera accès à des portefeuilles cotés en bourse, à des actions symboliques de grandes entreprises mondiales et à d’autres actifs votés par la communauté WSBDApp, a-t-il déclaré. L’émetteur de produits d’actifs numériques (ETP) cotés en bourse Valeur a annoncé le lancement de Valor Uniswap (UNI) ETP en bourse Börse Frankfurt Zertifikate AG. La société a ajouté qu’il s’agissait du premier ETP d’Uniswap à être proposé sur une bourse traditionnelle.

Nouvelles du jeu

Sipher, un jeu gagnant, ont déclaré avoir clôturé un tour de table de 6,8 millions de dollars, dirigé par la capitale d’Arrington, hacher, et Konvoy Ventures. « Les fonds seront utilisés pour accélérer le développement de l’univers Sipher ainsi qu’un ensemble d’outils nécessaires pour créer des expériences de jeu engageantes, amusantes et engageantes basées sur la technologie blockchain », a déclaré la société.

Détaillant de jeux GameStop La société cotée en bourse du Texas (GME) recherche un chef de jeu Web 3.0, selon une offre d’emploi. Un candidat idéal aura une expérience multi-domaines dans les jeux, la création de contenu, les partenariats, la conception / le développement / la mécanique de jeux, ainsi qu’une compréhension et une expérience générales des plates-formes de jeu Ethereum, NFT et blockchain, a déclaré la société.

Nouvelles du NFT

Les géants chinois de la technologie Tencent et FourmiChaîne renomment leurs plates-formes de jetons non fongibles (NFT) en « objets de collection numériques » dans le but de « minimiser leurs liens avec les crypto-monnaies », selon Bloomberg. Ils disent que ces objets de collection n’ont pas d’attributs monétaires et ne peuvent pas être revendus à profit.