Les régulateurs antitrust indiens accusent Google d’abuser de la domination d’Android

La Commission indienne de la concurrence (CCI) a reconnu Google coupable d’abus de sa position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles du pays. Le régulateur indien de la concurrence a commencé son enquête sur Google en 2019.

Le rapport d’enquête, examiné par le Times of India, indique que Google étouffe la concurrence et l’innovation sur le marché en imposant des contrats unilatéraux aux fabricants d’appareils et d’applications. Google exige que les fabricants signent un accord de distribution d’applications mobiles (MADA), qui exige le préchargement des meilleures applications et services Android de Google sur leurs appareils.

Le rapport affirme également que Google a “exclu la concurrence” via MADA, car le widget de recherche Google est placé sur l’écran d’accueil de tous les appareils Android.

Les services de recherche généralistes concurrents ne peuvent pas compenser l’avantage concurrentiel que Google s’assure par le biais de la pré-installation et, par conséquent, agissant comme une barrière à l’entrée pour les concurrents.

De plus, Google offrirait des “accords de partage des revenus lucratifs” à ses partenaires afin qu’ils privilégient un “écosystème d’applications et de services uniquement Google”.

L’enquête accuse en outre le géant de la recherche d’imposer des contrats unilatéraux aux fabricants d’appareils et aux développeurs d’applications pour s’assurer que ses propres produits et services maintiennent leur domination dans l’utilisation des consommateurs.

Si Google est reconnu coupable, il pourrait lui être demandé d’arrêter des pratiques que la CCI considère comme anticoncurrentielles et anti-consommateurs.

Google fait actuellement l’objet d’enquêtes antitrust dans diverses parties du monde, notamment aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Corée du Sud. Pas plus tard que la semaine dernière, les régulateurs sud-coréens ont infligé une amende de 177 millions de dollars au géant de la recherche pour avoir bloqué des versions personnalisées d’Android.

Un porte-parole de Google a écrit dans un e-mail à Android Central :

« Android a permis à des millions d’Indiens de se connecter à Internet en rendant les appareils mobiles plus abordables. Nous sommes impatients de travailler avec la Commission indienne de la concurrence pour démontrer comment Android a conduit à plus de concurrence et d’innovation, pas moins. »

