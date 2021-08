Les régulateurs arrivent pour le DeFi Goose et ses œufs d’or ⋆ Crypto new media

Source : AdobeStock / Rob Byron

La réglementation devient un sujet très brûlant dans l’industrie de la cryptographie alors que les gouvernements tentent de comprendre comment ils devraient réagir à ce phénomène encore relativement nouveau. Alors que les sociétés de cryptographie basées aux États-Unis mènent désormais la bataille du projet de loi sur les infrastructures à la Chambre après une défaite au Sénat, l’industrie pourrait potentiellement être très différente dans quelques années, après la mise en œuvre des modifications apportées aux règles récemment proposées.

Divers sous-secteurs de la cryptographie seront probablement affectés de différentes manières par la réglementation entrante, mais un domaine qui pourrait être plus affecté que la plupart est la finance décentralisée (DeFi). C’est en grande partie parce que, en raison de sa nature sans doute décentralisée, il serait potentiellement très difficile d’effectuer des contrôles de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sur les utilisateurs s’il devient vraiment décentralisé.

Selon des personnalités de l’industrie qui ont parlé à Cryptonews.com, DeFi est actuellement en proie au flou, à l’ambiguïté et à l’incohérence dans l’application des règles existantes, ainsi que des nouvelles lois proposées. Cependant, alors que la plupart des observateurs s’accordent à dire que DeFi souffrira probablement de l’incertitude réglementaire continue à court et à moyen terme, ils disent également que les régulateurs choisiront finalement d’adopter des directives qui nourrissent – plutôt que d’exploser – le secteur naissant.

Ambiguïté… et encore plus d’ambiguïté

Le projet de loi sur les infrastructures susmentionné fournit un bon exemple du type de champ de mines que les réglementations actuelles et futures présentent au monde DeFi.

Le projet initial du projet de loi incluait les échanges décentralisés et les marchés peer-to-peer dans sa définition de « courtier », englobant ainsi une grande partie de DeFi avec sa proposition de soumettre tous les « courtiers » à l’obligation de déclarer les transactions importantes au Service des impôts (IRS).

Centre de pièces de monnaie le directeur exécutif Jerry Brito a célébré un amendement qui visait à retirer à la fois les échanges décentralisés et les marchés peer-to-peer du champ d’application du projet de loi. Cependant, un amendement proposé ultérieurement proposait de modifier à nouveau le libellé, de sorte que seule l’extraction de preuves de travail semble être exclue par la nouvelle définition de « courtier ».

Cet exemple isolé illustre à quel point il sera difficile pour les joueurs DeFi de naviguer dans les futures réglementations.

Mais il existe de nombreux autres exemples de ce genre de manque de clarté et de certitude. C’est une caractéristique commune à presque toutes les lois et réglementations qui affecteront le secteur DeFi, du Commission européenneles récentes propositions de lutte contre le blanchiment d’argent au Groupe d’action financière (GAFI) des lignes directrices qui seront bientôt révisées.

Il existe deux grandes sources d’ambiguïté : l’une est conceptuelle et linguistique, et l’autre a trait à la cohérence internationale.

Anndy Lian, la présidente de l’échange crypto Un gros et le conseiller numérique en chef de la Organisation mongole de productivité, mentionné,

« Lors de la récente réunion plénière du GAFI en juin de cette année, l’un des principaux points à retenir était l’inquiétude concernant le manque apparent de consensus entre les différentes juridictions et entre les acteurs de l’industrie concernant la meilleure façon de se conformer à la règle de voyage. Et tandis que le secteur privé a ouvert la voie en développant des solutions pour permettre la mise en œuvre de la règle de voyage, « une majorité de juridictions n’ont pas encore mis en œuvre les exigences du GAFI.

Pour Lian, le vrai problème et défi pour le secteur DeFi est la conformité inégale à la règle de voyage à travers les juridictions, ce qui « pose de vrais maux de tête pour les entreprises DeFi et leurs clients ».

Mais en termes de réglementation entrante et future, il y a aussi un gros problème lié à la sémantique et à la clarté conceptuelle. Selon PaperImperium, membre de la communauté MakerDAO (MKR), les termes techniques ne sont pas utilisés de manière cohérente par les régulateurs et l’industrie de la cryptographie, ce qui ne permet pas de savoir exactement ce que veulent les décideurs.

PaperImperium a déclaré à Cryptonews.com :

« Un bon exemple de ceci est le débat autour des pièces stables. Comme le montre clairement l’article de Gorton-Zhang d’il y a quelques semaines, confirmé plus tard par des discussions privées, même un terme aussi simple que ” stablecoin ” a une signification différente dans les cercles politiques que dans le cryptoverse. “

La plupart des personnes travaillant au sein de la crypto utiliseraient le terme « stablecoin » pour signifier tout jeton qui essaie délibérément de rester dans une fourchette de prix autour d’une référence donnée. Cependant, a déclaré PaperImperium, “les décideurs et les régulateurs parlent généralement de jetons échangeables à la demande contre des jetons fiduciaires à l’exclusion des jetons gérés de manière algorithmique”.

Cela crée un gros casse-tête pour les pièces stables telles que DAI, qui est générée par MakerDAO. En fait, avant le récent projet de loi sur les infrastructures, le représentant démocrate Don Beyer a présenté un projet de loi qui interdirait effectivement toutes les pièces stables qui ne répondent pas à certains critères réglementaires et ne sont pas enregistrées par leur émetteur. Cette dernière condition est quelque chose que DAI, par exemple, ne pourrait jamais remplir.

Pourtant, la plupart des personnes travaillant au sein de DeFi affirment que la réglementation est non seulement inévitable, mais bonne pour le secteur à long terme.

Layerzero, membre de l’équipe de l’unité centrale de mise à l’échelle durable des écosystèmes de MakerDAO, a expliqué :

« Je crois que la réglementation est nécessaire et un signe que l’industrie mûrit. Ne pas avoir de sécurité juridique est un risque qui entrave la croissance future. »

Et Layerzero a ajouté,

« Je me réjouis d’une bonne réglementation qui offre une sécurité juridique aux acteurs du marché et qui n’entrave pas l’innovation, mais bien sûr, c’est difficile à réaliser. Le problème est que le cadre réglementaire actuel est obsolète et n’a pas été conçu pour la technologie de comptabilité décentralisée. »

Les œufs d’or de DeFi

De nouvelles propositions arrivent en masse et rapidement en ce moment, et on ne sait pas quels obstacles réglementaires l’écosystème DeFi devra surmonter dans les mois et les années à venir. Il n’est pas non plus certain que tous les obstacles qui seront bientôt imposés seront réellement levés, et si la croissance future du secteur DeFi pourrait devenir quelque peu limitée en conséquence.

Pourtant, les acteurs de l’industrie DeFi estiment que le secteur durera encore longtemps, même si sa forme mature peut être quelque peu différente de ce qu’elle est actuellement.

Pour Skirmantas Januškas, PDG et co-fondateur de DappRadar, la survie de DeFi sera garantie par le fait qu’il est beaucoup trop lucratif pour que les régulateurs et les gouvernements l’effacent complètement.

Il a déclaré à Cryptonews.com :

« L’énorme quantité de richesse générée et verrouillée dans notre industrie – surtout maintenant, à un moment où les gouvernements injectent des milliards de dollars dans l’économie par le biais de plans de sauvetage au détriment, par exemple, des infrastructures et d’autres besoins à long terme qui doivent également être satisfaits. – fait de nous la poule aux œufs d’or. Et le fait de pondre des œufs d’or est un événement potentiellement imposable.

Étant donné que DeFi est passé de 1 milliard USD de valeur totale bloquée à environ 90 milliards USD en un peu moins d’un an (selon DeFi Pulse), la plupart des gouvernements voudront extraire une partie de la valeur qu’il a générée pour les impôts et les dépenses publiques. En d’autres termes, ils chercheront à éviter d’imposer une réglementation trop stricte.

Januškas a ajouté :

« Les régulateurs du monde entier chercheront probablement à capitaliser sur notre industrie, tout comme nous, les natifs de la cryptographie, et cela nous place dans une position très forte dans un dialogue qui ne fait que commencer. Et même si cela peut prendre des années de réglementations proposées, appliquées, abrogées, avant d’arriver à une solution qui protège les intérêts des consommateurs et des gouvernements et abrite toujours l’innovation, les réglementations qui entreront en vigueur fonctionneront probablement à l’avantage de DeFi à long terme. Cours.”

Anndy Lian a convenu que DeFi serait trop rentable pour simplement tuer avec une réglementation, peu importe à quoi cette réglementation finira par ressembler dans quelques années. À son avis (en tant que personne qui conseille réellement les gouvernements), DeFi présente à la fois des opportunités et des défis pour les gouvernements et les régulateurs émergeant de la pandémie de coronavirus.

Liane a dit,

«La tâche du secteur DeFi est de continuer à éduquer les gouvernements et les régulateurs sur les avantages de DeFi, en particulier dans les régions du monde où les services bancaires sont difficiles d’accès, et à promouvoir l’entrepreneuriat crypto pour l’avenir. Néanmoins, les gouvernements essaient d’en savoir plus pour s’adapter aux nouvelles tendances DeFi. »

La question est : combien de temps DeFi devra-t-il attendre que les autorités produisent les réglementations claires dont le secteur a besoin pour se développer de manière durable ?

« Dans certains domaines, comme la fiscalité ou la LBC, c’est une question de mois. Dans d’autres, il est irréaliste de s’attendre à une clarté réglementaire totale même d’ici quelques années », a déclaré Jacek Czarnecki, conseiller juridique mondial chez MakerDAO.

Compte tenu de la durée probable, Czarnecki a suggéré que les nouveaux projets DeFi devraient définitivement engager un dialogue avec les régulateurs et les décideurs.

Czarnecki a déclaré à Cryptonews.com,

« Nous avons lancé de telles activités chez Maker et avons rencontré à la fois plusieurs régulateurs nationaux (y compris les banques centrales) ainsi que des organisations internationales (par exemple, le OCDE, le GAFI, le Conseil de stabilité financière) depuis 2018. Cela nous a aidés à gagner la confiance et la sensibilisation de la communauté réglementaire.

_____

Apprendre encore plus:

– Le patron de la SEC Gensler laisse entendre qu’il pourrait chercher à réglementer DeFi

– La valeur totale verrouillée dans DeFi est une « métrique trompeusement compliquée »

– Square cible Bitcoin DeFi Business

– Le rapport du régulateur japonais suggère que des réglementations DeFi pourraient être à venir

– Bitcoin et Ethereum peuvent coexister avec DeFi faisant le pont entre les deux

– DeFi a connu une année 2021 solide, tirée par les nouvelles tendances et paradigmes

– Comment Bitcoin et DeFi sont des phénomènes complètement différents

– Le secteur DeFi enfreint la loi – Il est temps d’agir