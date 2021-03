Les régulateurs bancaires américains sollicitent leur avis sur la manière dont les entreprises s’appuient sur l’intelligence artificielle

Dollar.

Les régulateurs bancaires américains ont annoncé lundi qu’ils sollicitaient l’avis du public sur l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle par les institutions financières.

Dans une déclaration commune, les régulateurs ont déclaré qu’ils voulaient des commentaires sur l’utilisation de la technologie par les banques pour contrôler la fraude, souscrire des prêts et à d’autres fins, et quels avantages et défis cela présente.

La requête n’était liée à aucun projet de réglementation spécifique, mais les régulateurs ont plutôt déclaré qu’ils sollicitaient les commentaires du public pour identifier les domaines dans lesquels il pourrait être utile pour les agences de clarifier les règles existantes pour traiter l’utilisation de l’IA.

«Les agences soutiennent l’innovation responsable des institutions financières», ont déclaré les régulateurs dans la sollicitation. «Avec une gouvernance, une gestion des risques et une gestion de la conformité appropriées, l’utilisation par les institutions financières de technologies et de techniques innovantes, telles que celles impliquant l’IA, a le potentiel d’augmenter la prise de décision commerciale et d’améliorer les services disponibles pour les consommateurs et les entreprises.»

La requête de la Réserve fédérale, du Bureau de la protection financière des consommateurs et d’autres régulateurs financiers fédéraux souligne la prévalence croissante de l’IA dans le secteur financier, ce que cela pourrait signifier pour les prêteurs et les emprunteurs.

La vaste requête demande des réponses sur les préoccupations bancaires traditionnelles telles que la cybersécurité et les prêts équitables, ainsi que sur les problèmes spécifiques à l’IA, tels que la gestion des modèles qui se mettent à jour de manière dynamique en réponse à de nouvelles données et au «surajustement», c’est-à-dire lorsque les particularités des données utilisé pour entraîner un algorithme peut ne pas correspondre à une population entière.

En 2018, le vice-président de la Fed, Randal Quarles, principal responsable de la réglementation de la banque centrale, a déclaré que la banque centrale surveillait de près l’utilisation de l’apprentissage automatique par les banques et se demandait si des réponses réglementaires «plus spécialisées» seraient nécessaires.