Les régulateurs britanniques pensent que Google et Apple pourraient avoir trop de pouvoir

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) enquête sur le duopole de Google et Apple et ses effets sur le marché de la technologie mobile. Entre Android et iOS, le Play Store et l’App Store, Chrome et Safari, les deux sociétés contrôlent un large éventail de technologies au Royaume-Uni et sur d’autres marchés. Bien que ce contrôle puisse être organique car les plates-formes allant de Windows Phone à BlackBerry 10 se sont effondrées dans le passé à cause du manque de support des développeurs, l’effet reste que les deux sociétés exercent un pouvoir incroyable, et les développeurs en sont mécontents.

Dans une annonce faite aujourd’hui, la CMA a déclaré qu’elle enquêterait pour savoir si ce contrôle “étouffe” la concurrence sur les marchés numériques. La CMA ne fait pas directement référence à des prix d’abonnement plus élevés pour des applications comme Spotify, Tinder et d’autres qui dépendent d’Apple et de Google pour les achats intégrés, mais l’implication est claire.

Andrea Coscelli, directeur général de l’AMC, a déclaré :

Apple et Google contrôlent les principales passerelles par lesquelles les gens téléchargent des applications ou naviguent sur le Web sur leurs mobiles, qu’ils souhaitent faire des achats, jouer à des jeux, diffuser de la musique ou regarder la télévision. Nous cherchons à savoir si cela pourrait créer des problèmes pour les consommateurs et les entreprises qui souhaitent joindre les gens via leurs téléphones. Notre travail en cours sur les grandes technologies a déjà révélé des tendances inquiétantes et nous savons que les consommateurs et les entreprises pourraient être lésés s’ils ne sont pas contrôlés. C’est pourquoi nous continuons à lancer cette étude maintenant, alors que nous mettons en place la nouvelle unité des marchés numériques, afin que nous puissions démarrer en utilisant les résultats de ce travail pour façonner les plans futurs.

Une partie adjacente de cette enquête plonge dans le Privacy Sandbox de Chrome et les propres efforts d’Apple dans ce domaine. Apple et Google se sont récemment tournés vers des fonctionnalités plus axées sur la confidentialité au cours des deux derniers mois en réponse à la demande des consommateurs. Cependant, cela s’est manifesté d’une manière qui implique que plus de pouvoir est remis aux deux entreprises alors qu’elles interviennent sur des normes ouvertes telles que le courrier électronique et le Web.

Par exemple, en ce qui concerne le Privacy Sandbox de Google, James Rosewell de Marketers for the Open Web déclare :

Le Privacy Sandbox créerait effectivement un jardin clos appartenant à Google qui fermerait le Web ouvert concurrentiel et dynamique. Fournir des informations personnelles plus directement identifiables à Google ne protège pas la vie privée de qui que ce soit.

Ou, nous pouvons regarder la poussée continue d’iOS 15 pour la confidentialité, ou le leadership comme Apple l’appelle. Owen Williams chez OneZero affirme que « Apple [is] vers un monde où le seul modèle économique acceptable est celui de l’entreprise : créer des applications qui monétisent via des plates-formes appartenant à Apple. »

Ce sont des scénarios comme celui-là où les plateformes, aussi bien intentionnées soient-elles, finissent par dicter l’expérience et le modèle économique même pour les créateurs qui ne travaillent pas dans leur cadre. C’est ce que le CMA du Royaume-Uni veut approfondir.

Commentant cette récente enquête, un porte-parole de Google a déclaré :

Android offre aux utilisateurs plus de choix que toute autre plate-forme mobile pour décider quelles applications ils utilisent, et permet à des milliers de développeurs et de fabricants de créer des entreprises prospères. Nous saluons les efforts de la CMA pour comprendre les détails et les différences entre les plateformes avant de concevoir de nouvelles règles.

Selon Google, les applications Android ont généré jusqu’à 2,8 milliards de livres de revenus pour les développeurs britanniques et ont soutenu 240 000 emplois à travers le Royaume-Uni. Google a également apporté des modifications pour encourager le choix des utilisateurs, comme en témoigne le récent écran de sélection de recherche, dans le cadre de ses concessions aux régulateurs et aux concurrents.

