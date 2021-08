Les régulateurs britanniques pourraient forcer Facebook à vendre Giphy en raison de problèmes de concurrence

in

Pour ceux qui ne le savaient pas, Facebook possède la populaire plate-forme GIF, Giphy. Mais cela pourrait ne pas être le cas bien plus longtemps après que les régulateurs britanniques ont publié leurs conclusions à la suite d’une longue enquête sur la fusion.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a ouvert une enquête l’année dernière, suite au rachat de Giphy par Facebook. Les conclusions ont été publiées jeudi, qui exprimaient des inquiétudes quant au fait que l’acquisition pourrait nuire à la concurrence.

Comme la plupart des principaux sites de médias sociaux concurrents de Facebook utilisent des GIF Giphy, et qu’il n’y a qu’un seul autre grand fournisseur de GIF – Tenor de Google – ces plateformes ont très peu de choix.

L’enquête a conduit l’AMC à croire que la propriété de Facebook « pourrait l’amener à refuser à d’autres plateformes l’accès à ses GIF » ou à exiger qu’elles fournissent à l’entreprise l’accès à davantage de données sur les consommateurs.

De plus, l’AMC estime que la fusion affecte négativement le marché publicitaire. Les régulateurs notent comment Giphy proposait auparavant un modèle de “publicité payante innovante” aux États-Unis qui était utilisé par des sociétés telles que Pepsi et Dunkin’ Donuts. À la suite de l’acquisition, Facebook a mis fin aux partenariats publicitaires de Giphy, ne faisant que renforcer le propre leadership publicitaire de la plate-forme de médias sociaux.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Facebook nie avec véhémence ces affirmations, et un porte-parole a déclaré à Android Central qu’il pensait que les résultats ne sont pas étayés par des preuves.

Comme nous l’avons démontré, cette fusion est dans le meilleur intérêt des personnes et des entreprises au Royaume-Uni – et dans le monde – qui utilisent GIPHY et nos services. Nous continuerons de travailler avec l’AMC pour lutter contre l’idée fausse selon laquelle l’accord nuit à la concurrence.

Facebook a annoncé l’acquisition de Giphy l’année dernière, soulignant comment les développeurs et partenaires continueraient d’avoir accès aux API, et l’application continuait à fonctionner plus ou moins de la même manière sur les meilleurs téléphones Android qu’avant la fusion.

L’AMC explique qu’elle continuera d’examiner ses conclusions et de consulter d’autres organismes de réglementation enquêtant sur la fusion avant qu’une décision ne soit prise.

Nier loin où que vous soyez

Nier Reincarnation cache sa grande Nier-ness dans un titre meh gacha

Le dernier jeu Nier de Square Enix est un titre de gacha mobile avec un système de combat automatique et un casting de guerriers étranges. Quand il joue comme un titre Nier, c’est amusant et beau. Quand il se souvient que c’est un titre gacha, c’est à peu près aussi ennuyeux que les jeux mobiles.