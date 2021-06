Les régulateurs britanniques veulent des commentaires pour s’assurer que le Privacy Sandbox de Google reste équitable

Les régulateurs de Google et du Royaume-Uni ont annoncé un ensemble d’engagements proposés qui aideront à façonner l’initiative Privacy Sandbox du géant de la recherche.

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré que l’objectif de ces engagements est de « s’assurer que la conception, le développement et la mise en œuvre des propositions Privacy Sandbox n’entraînent pas de distorsion de la concurrence sur les marchés de la publicité numérique ».

Avec la contribution du Bureau du commissaire à l’information (ICO), l’AMC supervisera le développement et la mise en œuvre de l’initiative de confidentialité de Google. L’agence exigerait que les propositions de Privacy Sandbox « couvrent les considérations pertinentes qui doivent être prises en compte », telles que les effets sur la concurrence publicitaire, les éditeurs, les principes de protection des données, l’expérience utilisateur et les aspects techniques de la mise en œuvre de toute proposition.

Google serait également soumis à une transparence accrue concernant ses propositions, y compris les résultats des tests qu’il effectue et les délais clés des propositions. L’AMC travaillerait avec Google pour mettre en place un dialogue ouvert sur l’élaboration de ces propositions.

Malgré les objectifs de Privacy Sandbox visant à rendre Internet plus privé et sécurisé, sa première proposition majeure n’a pas été bien accueillie par les agences de publicité, les navigateurs concurrents et les régulateurs. Il y a un manque de confiance compréhensible autour des efforts de Google, et la crainte que la nouvelle technologie FLoC et d’autres propositions de Privacy Sandbox ne donnent à Google plus de contrôle sur Internet. L’initiative a même été incluse dans une action en justice multi-états modifiée contre l’entreprise, alléguant qu’elle “fermerait toute la partie d’Internet à laquelle les consommateurs accèdent via le navigateur Chrome”.

L’approche de Google vis-à-vis de sa nouvelle technologie FLoC, qui est activée par défaut, a également suscité des inquiétudes. Heureusement, il est assez facile de le désactiver, que ce soit sur un ordinateur ou sur les meilleurs téléphones Android, et nous pouvons vous expliquer comment bloquer le nouveau suivi Web FLoC de Google. Certains utilisateurs peuvent également avoir la nouvelle bascule Privacy Sandbox dans les paramètres de confidentialité de Chrome.

Malgré le contrecoup, Google a maintenu qu’il se conformerait à la CMA et travaillerait avec l’agence pour s’assurer que ses efforts profiteraient aux parties concernées. La société s’est engagée à ne pas créer de portes dérobées dans sa technologie FLoC afin de ne pas avoir un avantage injuste sur ses concurrents, ce qu’elle a réaffirmé vendredi dans un article de blog.

Nous jouerons selon les mêmes règles que tout le monde parce que nous croyons à la compétition sur le fond. Nos engagements indiquent clairement qu’au fur et à mesure de l’élaboration et de la mise en œuvre des propositions de Privacy Sandbox, ce travail n’accordera pas de traitement préférentiel ou d’avantage aux produits publicitaires de Google ou aux propres sites de Google.

La CMA et Google demandent au public de faire part de ses commentaires sur les engagements proposés et sur la question de savoir s’ils répondent de manière adéquate ou non aux préoccupations concernant la concurrence déloyale. La date limite est le 8 juillet.

