Les régulateurs chinois sont le seul problème d’Alibaba Stock

Les investisseurs axés sur la valeur sont incapables d’expliquer la performance de Alibaba (NYSE :BABA) Stock. Détenir des actions BABA dans l’espoir que les actions puissent revenir à leur plus haut de 52 semaines peut s’avérer non rentable.

Source : BigTunaOnline / Shutterstock.com

C’est parce que le gouvernement chinois introduit des réglementations plus strictes dans de nombreux secteurs. Ainsi, malgré le paiement d’une amende de 2,75 milliards de dollars pour violations anti-monopole, le géant du commerce électronique fait toujours face à des risques.

Que signifient les nouvelles réglementations pour les perspectives d’Alibaba ?

La répression réglementaire nuit aux actions de BABA

La semaine dernière, le Conseil d’État chinois et le Comité central du Parti communiste chinois ont présenté un plan 2021-2025. Dans le cadre de cette initiative, les réglementations chinoises qui affectent de nombreuses industries, en particulier le secteur technologique, seront renforcées.

Les autorités chinoises cherchent à intensifier l’influence du gouvernement sur les entreprises technologiques. Avant le nouveau plan libération, la Chine avait déjà fait part de son mécontentement envers DiDi Global (NYSE :AI-JE) offre publique initiale.

Quelques jours après l’introduction en bourse, la Chine a supprimé 25 applications DiDi des magasins en ligne du pays, citant la collecte et l’utilisation prétendument illégales des données des consommateurs par DiDi. Cette décision a fait baisser l’action BABA plus tôt ce mois-ci. À peu près à la même époque, le 3 août, Alibaba a publié ses résultats pour son trimestre fiscal qui s’est terminé en juin.

Les inconnues politiques entourant Alibaba ont éclipsé les bons résultats trimestriels de l’entreprise.

Des résultats solides

Au cours du trimestre de juin, les clients actifs annuels d’Alibaba ont atteint 1,18 milliard. 912 millions d’entre eux étaient situés en Chine. Le président-directeur général d’Alibaba, Daniel Zhang, a déclaré : « nous continuerons à renforcer notre avantage technologique en améliorant l’expérience client et en aidant nos entreprises clientes à accomplir des transformations numériques réussies. »

L’entreprise réinvestira ses bénéfices et ses capitaux excédentaires pour soutenir son réseau de commerçants et améliorer l’expérience de ses clients. En ce qui concerne Alibaba Cloud, la perte d’un seul client cloud de premier plan a nui aux revenus de l’unité. Hors ce développement, ses revenus cloud auraient augmenté de 40 % d’une année sur l’autre.

Alibaba, cependant, n’a pas beaucoup d’options disponibles pour combler le vide laissé par le gros client. De plus, la répression du gouvernement sur l’espace de l’éducation en ligne a réduit les revenus d’Alibaba Cloud.

Mais à long terme, les entreprises chinoises qui ont besoin d’une infrastructure cloud choisiront la solution d’Alibaba. Et la demande d’informatique, de stockage de données, de cybersécurité et d’analyse de données augmente en Chine. En conséquence, la forte demande d’Alibaba Cloud compensera toute décélération de la croissance de l’unité de commerce électronique du conglomérat.

Le cloud computing a représenté 12,4 milliards de RMB du chiffre d’affaires d’Alibaba au dernier trimestre. Son activité de commerce électronique a généré 133,3 milliards de RMB de ventes au cours du trimestre.

Les catalyseurs d’Alibaba

Les offres de commerce électronique de base d’Alibaba ont de la place pour se développer. Alibaba continuera de développer un écosystème numérique complet pour attirer plus de commerçants et encore plus de clients.

Alibaba n’a pas encore débloqué la valeur de son unité Ant Financial, l’introduction en bourse de la filiale ayant été annulée par Pékin. Finalement, une fois que le gouvernement aura accordé sa bénédiction à l’accord, la décote sur les actions BABA se dissipera.

D’ici là, la société dispose d’un plan de rachat d’actions de 10 à 15 milliards de dollars. Il s’agit du plus important plan de ce type dans l’histoire de l’entreprise, et il augmentera les rendements des actionnaires. Du 1er avril au 30 juin, Alibaba a dépensé 3,7 milliards de dollars pour racheter 18 millions de ses actions.

Cabinet de recherche Bernstein a écrit le 13 août qu’il est toujours « tiède quant aux perspectives des actions d’Alibaba ». La société a ajouté que “la stabilisation de la rentabilité de base du commerce électronique reste la clé d’une meilleure performance du cours des actions”.

Des risques

Dans un développement inhabituel, le chiffre d’affaires d’Alibaba pour le dernier trimestre a été inférieur aux perspectives moyennes des analystes. Avant son dernier rapport sur les résultats, la société n’avait pas manqué l’estimation des revenus trimestriels moyens de Wall Street depuis plus de deux ans. La répression contre les entreprises technologiques chinoises a peut-être distrait Alibaba et ralenti les dépenses de ses clients, le secteur du cloud étant particulièrement touché.

Les analystes de Wall Street, cependant, ont tous réitéré leur note « d’achat » sur l’action à la suite des résultats du trimestre de juin. Leur objectif de cours moyen sur l’action BABA est de 275 $, selon Tipranks.

Et les actions se négocient à des valorisations faibles par rapport à Amazon.com (NASDAQ :AMZN) Stock. Les revenus du commerce électronique d’Amazon.com n’ont augmenté que de 16% en glissement annuel au deuxième trimestre, les consommateurs passant moins de temps et d’argent en ligne. A l’inverse, les revenus du commerce électronique de détail d’Alibaba ont augmenté de 34% en glissement annuel au dernier trimestre.

La ligne de fond

Alibaba profite astucieusement de la faiblesse de son cours boursier en rachetant ses actions Le géant du e-commerce est un véritable jeu de valeur, mais il est confronté à des risques très réels de la part du gouvernement chinois.

Les marchés ne savent pas quand la Chine cessera d’imposer davantage de réglementations aux entreprises technologiques. Jusqu’à ce que cette tendance se termine et que le pays signale qu’il laissera Alibaba prospérer à nouveau, le titre sera sous-performant.

À ce stade, la pression de vente sur les actions d’Alibaba prendra fin. Et lorsque les ours cesseront de vendre, le titre sera au plus bas. Les investisseurs devraient accumuler le stock lorsque cela se produit.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.