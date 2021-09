Les régulateurs chinois unissent leurs forces pour sévir contre la crypto

in

Le gouvernement chinois devient plus sérieux dans sa lutte contre l’industrie de la crypto-monnaie alors que les autorités de l’État rassemblent des forces pour lutter contre les opérations de crypto dans le pays.

La Banque populaire de Chine (PBoC) a officiellement annoncé vendredi un ensemble de nouvelles mesures pour lutter contre l’adoption de la cryptographie en Chine, notamment la promotion d’une coordination interdépartementale renforcée dans la répression de l’activité cryptographique.

10 autorités de l’État chinois, dont la PBoC, la Cyberspace Administration of China et le ministère de la Sécurité publique, ont mis en place un « mécanisme de coordination » pour empêcher les acteurs financiers de participer à toute transaction de crypto-monnaie. Selon l’annonce, les autorités et institutions concernées ont apporté des améliorations significatives aux plates-formes de surveillance cryptographiques afin d’identifier efficacement les transactions illégales de crypto-monnaie.

La PBoC a souligné qu’un grand nombre d’agences gouvernementales allaient désormais s’attaquer de près à la cryptographie conformément aux lois chinoises :

« Les services de gestion financière, les services de cybersécurité et d’information, les services de télécommunications, les services de sécurité publique et les services de surveillance du marché travaillent en étroite collaboration pour couper les canaux de paiement, disposer des sites Web et des applications mobiles pertinents conformément à la loi. »

Wen Xinxiang, directeur du département des paiements et des règlements à la Banque populaire de Chine, a exprimé ses inquiétudes face à la popularité croissante des crypto-monnaies et des pièces stables, appelant à davantage de mesures pour que le système financier traditionnel rivalise avec l’industrie.

Les dernières mesures prises par le gouvernement chinois réaffirment davantage la position anti-crypto de la Chine, car les autorités locales ont déjà fermé plusieurs fermes minières et suspendu le commerce de crypto cette année. Les régulateurs chinois avaient déjà imposé des restrictions cryptographiques similaires, interdisant aux échanges cryptographiques de fournir des services en Chine en 2017. Peu de temps après que la Chine a imposé l’interdiction d’échange cryptographique, Bitcoin a atteint 20 000 $ pour la première fois en décembre 2017.