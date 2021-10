Les régulateurs de crypto estoniens interdisant les licences commerciales

TL ; Répartition de la reprise après sinistre

L’Estonie suggère des réglementations cryptographiques plus strictes pour lutter contre les problèmes de blanchiment d’argent dans le pays. La CRF estonienne continuera de révoquer les licences de service de cryptographie si elle considère que l’entreprise en question présente un risque pour la sécurité.

Récemment, les régulateurs cryptographiques estoniens ont révisé le contenu de leurs réglementations cryptographiques. Dans la foulée, le parti a annoncé la possibilité d’interdire toutes les licences commerciales de crypto dans le pays. À leur avis, l’Estonie a été assez gracieuse pour contribuer à la croissance de la cryptographie avec des réglementations favorables à la cryptographie. Cependant, les entreprises ne sont d’aucune aide à la production de revenus du pays.

Le secteur de la cryptographie en Estonie relève de la réglementation du ministère estonien des Finances. Sous le ministère se trouve la Financial Intelligence Unit, qui surveille la criminalité financière dans le pays. En outre, le Conseil des impôts et des douanes et l’Autorité de surveillance et de résolution financières contribuent à la bonne santé de ses systèmes économiques.

Étant membre de l’UE, le pays suit les réglementations 5AMLD et CFT en vertu de l’Union. Le chef récemment nommé de la Financial Intelligence Unit, Matis Mäeker, est l’une des voix les plus influentes à faire campagne pour des lois plus strictes. Actuellement, plus de 2 000 services de cryptographie estoniens ont perdu leurs licences, ce qui renforce la gravité du problème.

L’Estonie résonne avec les craintes de blanchiment d’argent

Selon les entretiens de Mäeker sur différents points de vente, il pense que le gouvernement devrait recommencer avec des réglementations. De plus, il a insisté sur une surveillance plus stricte pour empêcher l’implication de crypto dans des activités illégales.

Les entreprises devront exercer leur diligence raisonnable dans les bénéfices annuels et prouver leur franchise lors des audits. Le règlement proposé suggère une augmentation du capital minimum de 12 000 euros à 350 000 euros.

Shitcoins.club est l’un des services cryptographiques capables de raconter l’histoire de l’hostilité croissante de l’Estonie envers les cryptos. La CRF a résilié sa licence tout en classant ses services comme un risque de sécurité financière. De toute évidence, l’Estonie regrette sa décision de se présenter comme un hub crypto potentiel et souhaite rectifier ce facteur.

Perspectives différentes sur les monnaies numériques

La Chine fait partie des pays connus pour ses réglementations strictes contre la cryptographie. Suite à son interdiction de la cryptographie, de plus en plus d’échanges et d’autres fournisseurs de services de cryptographie quittent le pays pour se réfugier à l’étranger.

En conséquence, les États-Unis contrôlent désormais la plupart des activités minières de Bitcoin dans le monde. La décision de l’Estonie montre clairement que tous les pays ne sont pas encore ouverts à l’adoption de la cryptographie.

Néanmoins, des pays comme El Salvador se rapprochent de l’adoption complète du Bitcoin. Sa décision de faire du Bitcoin une monnaie légale dans le pays suscite toujours de nombreuses critiques parmi les grands passionnés de crypto.

Néanmoins, ces exemples vitaux montrent le grand fossé entre les pays acceptant et rejetant les crypto-monnaies. L’avenir dépend de la voie empruntée par les autres pays, l’avenir le plus critique menacé étant l’adoption généralisée de la cryptographie.