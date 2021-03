Les régulateurs de Dubaï demandent des commentaires du public sur les lois proposées sur la cryptographie

La Dubai Financial Services Authority, ou DFSA, poursuit ses efforts pour créer un cadre normalisé pour la réglementation des crypto-monnaies dans la mégapole.

Selon un communiqué de presse de la DFSA publié lundi, le régulateur financier de Dubaï a appelé les membres du public à soumettre des commentaires sur sa proposition de règlement pour les cryptos considérés comme des jetons de sécurité.

La phase de commentaires publics du processus durera 30 jours et fait partie des modalités de mise en place du «Cadre de réglementation des jetons de sécurité» de la DFSA.

L’infrastructure de jetons de sécurité de Dubaï se concentre sur la clarté de la réglementation dans trois grands domaines de préoccupation. La première partie traite de la création d’un cadre réglementé pour l’offre et la négociation de titres numériques aux investisseurs, y compris les acheteurs de détail.

La DFSA donne la priorité aux protocoles de contrôle de la qualité pour protéger les investisseurs de détail avec des émetteurs de jetons de sécurité se conformant aux exigences de divulgation strictes dans leurs prospectus.

Le troisième domaine de préoccupation pour le DFSA se concentre sur les services de support associés aux jetons de sécurité. Il s’agit notamment des fournisseurs de garde d’actifs et des services de conseil.

Commentant la nécessité de réglementations claires pour les jetons de sécurité basées sur la technologie du grand livre décentralisé, le directeur général de la DFSA, Bryan Stirewalt, a déclaré:

«La proposition de réglementation des jetons de sécurité est une étape clé dans l’ouverture d’une voie claire et certaine pour les émetteurs qui souhaitent lever des capitaux dans ou depuis le DIFC en utilisant le DLT et une technologie similaire. Et pour les entreprises qui ont l’intention de s’impliquer sur ce marché, en proposant ou en fournissant des services financiers. »

Selon Stirewalt, l’objectif de la DFSA est de trouver un équilibre entre la surveillance réglementaire et la promotion de l’innovation dans l’espace des actifs numériques. L’agence de réglementation prévoit de publier des lois sur les jetons de services publics et les «jetons d’échange» plus tard en 2021.

En effet, la ville est devenue une plaque tournante de la technologie crypto et blockchain dans la région du Golfe. En février, Kiklabb, une société de licences appartenant à l’État, a commencé à accepter les paiements en crypto-monnaie.

En juillet 2020, le gouvernement des Émirats arabes unis a lancé une plateforme Know Your Customer basée sur la blockchain.