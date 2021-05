Les régulateurs de l’État de Washington affirment que le flux de travail et le rythme d’Amazon blessent les employés des entrepôts

(Photo Amazon)

Les régulateurs du lieu de travail de l’État de Washington ont infligé une amende et ont réprimandé Amazon pour avoir poussé des travailleurs de son centre de distribution de Dupont, dans l’État de Washington, si implacablement que cela a entraîné des blessures sur le lieu de travail. De plus, l’entreprise a été citée pour le manque de suivi de ses propres plans ergonomiques.

Selon la citation du département d’État du Travail et des Industries, les responsables d’Amazon de l’entrepôt de DuPont, «n’ont pas fourni aux employés un lieu de travail exempt de dangers reconnus qui causent ou sont susceptibles de causer des blessures graves.» Le département a condamné le géant de la vente en ligne à une amende de 7 000 $ pour cette infraction.

Un porte-parole d’Amazon n’a pas retourné les appels demandant des commentaires. Le Seattle Times a rapporté l’histoire pour la première fois.

La nature salariale et sous haute pression du travail en entrepôt chez Amazon a attiré les critiques pendant des années. Après les commentaires critiques des membres du Congrès et des dirigeants syndicaux, l’entreprise s’est ajustée il y a trois ans à un salaire horaire minimum de 15 $ dans tous ses centres de distribution aux États-Unis. La sécurité sur le lieu de travail et la pression incessante pour traiter les colis ont conduit cette année à une tentative de syndicalisation des travailleurs à Bessemer, en Alabama.

À DuPont, les régulateurs de l’État qui ont inspecté l’usine ont noté: «On s’attend à ce que les employés maintiennent un rythme de travail très élevé. Les informations recueillies montrent que des pressions sont exercées sur les travailleurs pour maintenir ce rythme sans temps de récupération adéquat pour réduire le risque de TMS (troubles musculo-squelettiques). Il existe un lien direct entre les systèmes de surveillance et de discipline des employés d’Amazon et les TMS sur le lieu de travail. »

Amazon évalue les employés sur leur capacité à répondre à un flux de travail spécifique. Les employés qui ne respectent pas la norme de traitement ou qui font trop d’erreurs en respectant le taux horaire du forfait peuvent être licenciés.

Reconnaissant que la réputation d’Amazon en tant qu’employeur avait été touchée, en particulier lors de la lutte syndicale meurtrière, le fondateur et PDG sortant, Jeff Bezos, a déclaré que l’objectif à long terme de l’entreprise était simple: faire de l’entreprise un employeur admiré dans le monde entier.

«Nous allons être le meilleur employeur de la planète et le lieu de travail le plus sûr de la planète», a écrit Bezos dans sa dernière lettre aux actionnaires il y a un mois.

D’une superficie d’un million de pieds carrés, l’installation de DuPont est la deuxième plus grande de l’État derrière l’entrepôt de Spokane, dans l’État de Washington. Il se spécialise dans les articles plus volumineux à expédier tels que les canoës et les téléviseurs.

Voir la citation complète du ministère du Travail et des Industries et l’avis ci-dessous: