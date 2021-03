Les régulateurs de l’UE avertissent les investisseurs des risques élevés liés à l’investissement dans les crypto-monnaies

Les principaux régulateurs du marché en Europe ont mis en garde les investisseurs contre les risques élevés croissants associés à l’investissement cryptographique.

L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a donné cet avertissement dans son dernier rapport sur les tendances, les risques et les vulnérabilités publié mercredi.

Avertissements continus sur les risques de crypto-monnaie

L’ESMA a alerté les consommateurs et les investisseurs sur la nature risquée et spéculative des crypto-monnaies.

L’autorité a déclaré que la plupart des crypto-monnaies n’étaient pas réglementées par les autorités. Les directives de protection des investisseurs ne couvrent pas ceux qui y investissent. En tant que tel, il n’y a pas de garanties ou de garde-fous pour protéger les investisseurs contre les abus de marché.

Le régulateur de l’UE a noté dans son rapport que l’augmentation rapide du Bitcoin BTC -3,42% Bitcoin / USD BTCUSD 57 020,04 $

L’ESMA a souligné certains avantages de l’industrie DeFi dans son rapport. Il a mentionné la désintermédiation, la disponibilité 24/7 et la résistance à la censure. Mais il a reproché au sous-secteur son évolutivité et sa gouvernance. L’ESMA prévoit de poursuivre son suivi des évolutions dans l’espace DeFi. Il prévoit l’espace qui soulève des défis spécifiques en matière de réglementation et de surveillance.

Le rapport a analysé en outre l’impact du coronavirus (Covid19) sur les marchés financiers. Il a révélé qu’au premier trimestre de 2020, les fonds d’investissement ont été confrontés à une détérioration significative de la liquidité dans certains segments des marchés à revenu fixe, combinée à des sorties d’investissements à grande échelle des investisseurs.

«Dans l’ensemble, l’incertitude persistante sur les futurs impacts économiques de la pandémie de COVID-19 signifie que les risques de crédit à court terme restent importants, même avec des signes post-COVID-19 plus favorables à moyen terme.»

Ce n’est pas la première fois que le régulateur de l’UE met en garde le public sur les risques de crypto-monnaie. En février 2018, les autorités européennes de surveillance (ABE, EIOPA et ESMA – conjointement avec les « AES ») ont publié une déclaration commune pour avertir les consommateurs des risques liés à l’achat de monnaies virtuelles.

Le régulateur a également présenté une proposition législative appelant à la réglementation du marché de la cryptographie. Celui-ci a été soumis en septembre 2020.

Cependant, l’AEMF a noté dans le rapport que la proposition n’est pas encore une loi, et il convient de rappeler aux consommateurs qu’elle est toujours soumise au résultat du processus de coréglementation.

L’Inde prend des mesures contre la propriété de crypto

Les crypto-monnaies ont attiré une large attention ces dernières années. Les investissements Bitcoin de Tesla ont ajouté plus de crédibilité au secteur. Alors que les régulateurs de l’UE adoptent une attitude prudente sur les cryptos, certains pays comme l’Inde ont décidé de prendre le taureau par la corne.

Le pays prévoit d’interdire globalement toutes les monnaies virtuelles. Un projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, sera probablement présenté à la prochaine session parlementaire.