Les régulateurs des Émirats arabes unis approuvent le commerce de crypto dans la zone franche de Dubaï

L’approbation réglementaire des Émirats arabes unis établit une zone sans crypto à Dubaï.

Les régulateurs financiers des Émirats arabes unis, Émirats arabes unis, ont conclu un accord pour autoriser et soutiennent officiellement le commerce de crypto-monnaie dans une zone économique libre à Dubaï.

La Dubai World Trade Center Authority (DWTCA) a annoncé hier avoir signé un accord avec la Securities and Commodities Authority (SCA) des Émirats arabes unis pour soutenir la réglementation et le commerce des actifs cryptographiques au sein de la zone franche DWTCA, qui est précisément la zone commerciale mondiale. , où les grandes entreprises et les sociétés transnationales ont des bureaux.

La nouvelle initiative établit un cadre qui permet au DWTCA délivrer les approbations et licences nécessaires pour les activités financières liées aux crypto-monnaies. Dans le cadre de l’accord, la SCA supervisera également les principales activités liées aux crypto-monnaies.

DWTCA a signé l’accord pour étendre ses licences commerciales existantes, ses services et ses incitations. En collaboration avec DWTCA, SCA sera responsable de la surveillance réglementaire de l’émission, de l’offre, de la cotation et de la négociation d’actifs cryptographiques, ainsi que de l’octroi de licences pour les activités financières associées qui relèvent de la compétence de la DWTCA.

Soutenir les nouvelles technologies

Selon l’annonce, l’accord a été signé par la directrice exécutive par intérim de SCA, Maryam Al Suwaidi, la directrice générale de la DWTCA, Helal Saeed Al Marri, et un cadre du département de marketing du tourisme et du commerce de Dubaï.

Al Suwaidi a déclaré que le nouveau projet est conforme à l’engagement de DWTCA à étendre ses services en tant que zone franche et à prendre en charge de nouvelles technologies telles que les jetons non fongibles. “Alors que Dubaï continue sur sa lancée vers une économie tirée par l’innovation et la technologie numérique, DWTCA cherche à soutenir les entreprises soutenues par les technologies blockchain et crypto”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Al Marri a déclaré : « La Dubai World Trade Center Authority s’est engagée à étendre ses services en tant que zone libre de choix pour les investissements internationaux et la communauté des affaires. Alors que Dubaï poursuit sa progression vers une économie basée sur l’innovation et la technologie numérique, DWTCA cherche à soutenir les entreprises soutenues par les technologies Blockchain et crypto. Notre accord avec la Securities and Commodities Authority permettra à DWTCA d’étendre ses capacités de réglementation, de licence et de service, en plus d’étendre la supervision centralisée du marché de la crypto à notre zone franche. »

Dubaï et le monde de la crypto

Les autorités ont précédemment signé un accord similaire pour stimuler le développement de l’industrie de la cryptographie à l’Autorité de la zone franche de l’aéroport de Dubaï en mai. Pendant ce temps, en juin, le premier Middle East Bitcoin Fund a été lancé à Dubaï. Le Bitcoin Fund a été coté au Nasdaq Dubaï par 3iQ Corp, le plus grand gestionnaire de fonds d’investissement en actifs numériques au Canada.

Plus tôt en avril, le ministre de l’Économie Abdulla Bin Touq Al Marri a déclaré que les crypto-monnaies et la tokenisation des actifs seront la clé des plans du pays visant à doubler son économie en 10 ans.

De plus, en 2018, Dubaï a annoncé son intention de créer son premier tribunal judiciaire avec la technologie Blockchain.

Le monde de l’immobilier a également été proche de la crypto. En 2017, des appartements de luxe ont été vendus avec Bitcoin dans la ville.

