Les régulateurs des Émirats arabes unis autorisent le trading de crypto-monnaie

Les autorités financières des Émirats arabes unis ont accepté de légaliser le commerce de crypto dans le pays. Cette activité sera autorisée dans la zone franche de la Dubai World Trade Center Authority. Il a également été convenu que la Securities and Commodities Authority sera responsable des activités de négociation et des aspects techniques.

Les régulateurs financiers des Émirats arabes unis ont officiellement approuvé le commerce de crypto-monnaie dans la zone franche économique de Dubaï. Les autorités font continuellement des efforts en apportant plus de réglementations pour intensifier l’adoption de la cryptographie dans le pays.

Mercredi, la Dubai World Trade Center Authority (DWTCA) et la Securities and Commodities Authority (SCA) des Émirats arabes unis se sont réunies pour autoriser le commerce de crypto-monnaie dans la zone franche DWTCA en signant un accord.

L’accord entre les autorités des Émirats arabes unis

Selon l’accord, la SCA supervisera tous les arrangements et actions liés à la cryptographie, tels que l’émission, la cotation et la négociation. La nouvelle action des Émirats arabes unis crée un cadre permettant au DWTCA d’apporter les licences réglementaires nécessaires pour mettre en place des activités commerciales et financières de crypto-monnaie. Cette action et cet accord renforcent l’engagement des Émirats arabes unis à devenir une plaque tournante internationale respectueuse de la cryptographie.

L’accord a été conclu en présence de Maryam Al Suwaidi, Chief Executive Officer (CEO) de SCA. Helal Saeed Al Marri, directeur général du DWTCA, était également présent à l’événement avec un cadre du département du tourisme et du marketing commercial de Dubaï.

Dubaï, le prochain paradis de la crypto ?

Début septembre 2021, Stephen Stenberg, PDG de Bittrex Global, a déclaré lors d’une interview que Dubaï est un endroit parfait pour démarrer un projet de crypto token ou pour établir un échange crypto que les responsables ont massivement soutenu à l’époque. Les réflexions sont désormais visibles à travers le récent accord.

Al Suwaidi a déclaré que DWTCA s’est engagé à augmenter ses fonctionnalités et ses services en tant que zone franche, et donc plusieurs projets sont en cours. Il a ajouté que Dubaï poursuivrait son économie axée sur le numérique et les nouvelles technologies comme la blockchain et les jetons non fongibles (NFT).

En avril, Abdulla Bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie des Émirats arabes unis, avait signalé l’arrivée du trading de crypto-monnaie. Il a déclaré que la cryptographie et la tokenisation des actifs seraient la force motrice de l’objectif du pays de doubler son économie au cours des 10 prochaines années.

