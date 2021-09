Les régulateurs du New Jersey prolongent l’application de l’interdiction BlockFi BIA jusqu’au 1er décembre

BlockFi

Les régulateurs du New Jersey prolongent l’application de l’interdiction BlockFi BIA au 1er décembre

L’exécution de l’ordonnance de cesser et de s’abstenir sur les comptes d’intérêt (BIA) de BlockFi a été à nouveau reportée par le New Jersey Bureau of Securities (NJ BOS). Il s’agit de la troisième prolongation de l’application de l’interdiction du BIA.

Troisième prolongation depuis juillet

L’ordonnance de cesser et de s’abstenir, qui a été émise début juillet par le régulateur du New Jersey, et devait entrer en vigueur le 22 juillet. Le régulateur de l’État a désapprouvé les BIA de BlockFi, déclarant qu’il s’agissait d’un titre Loi sur les valeurs mobilières du New Jersey.

Cependant, la commande a été reportée au 2 septembre avec une nouvelle prolongation la mettant au 30 septembre.

Pendant ce temps, l’agence gouvernementale a de nouveau reporté l’exécution de l’ordonnance au 1er décembre, selon les rapports de BlockFi avec la société de cryptographie disant qu’ils sont toujours en dialogue avec le régulateur.

BlockFi a insisté sur le fait que ses services sont « légaux et appropriés pour les participants au marché de la cryptographie ». La société de cryptographie l’a fait savoir alors qu’elle n’était assurée ni par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), ni par la Securities Investor Protection Corporation (SIPC), ni par aucun organisme de réglementation américain.

La branche des valeurs mobilières du New Jersey s’était offusquée du flottement par la société de blockchain des comptes productifs d’intérêts sans l’approbation requise et avait informé la société de cesser d’accueillir de nouveaux clients.

Comme BlockFi l’a expliqué dans le passé, la commande n’affecte pas les clients BIA existants.

Pendant ce temps, le NJ BOS n’est pas le seul régulateur à chercher un os avec BlockFi. Les régulateurs du Texas, de l’Alabama, du Vermont et du Kentucky ont également signalé l’initiative BIA, BlockFi notant toujours que ses services étaient légaux et ne relèvent pas de la définition des valeurs mobilières.

Comptes productifs d’intérêts non acceptés

Malgré le flou réglementaire, la scène crypto aux États-Unis atteint un niveau record alors que les investisseurs recherchent des canaux pour augmenter leur richesse au lendemain de la pandémie mondiale.

En outre, les préoccupations liées à l’inflation ont vu des investisseurs institutionnels comme MicroStrategy ajouter des monnaies virtuelles déflationnistes comme Bitcoin à leur livre de solde.

Pendant ce temps, l’adoption généralisée des crypto-monnaies est toujours en retard, les sociétés de cryptographie cherchant à renforcer la croissance de l’industrie naissante. Compte tenu de cela, les taux d’intérêt et le retour sur investissement (ROI) sont exceptionnellement élevés, le BIA atteignant en moyenne 7,5% de rendement annuel en pourcentage (APY) sur les actifs numériques mis en jeu.

Cependant, les régulateurs se sont offusqués de cela et cherchent à réprimer le mouvement. Comme BlockFi, le crypto-prêteur Celsius fait face à un sort similaire après avoir reçu des ordres de cesser et de s’abstenir du NJBOS et du Texas State Securities Board (TSSB).

Coinbase a également vu son offre « Lend » fermée après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a menacé d’ouvrir une procédure judiciaire contre la société cotée en bourse.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.