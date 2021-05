Les régulateurs du Sichuan et de la Chine rencontrent les entreprises d’électricité au sujet de l’extraction de crypto-monnaies

Extraction de Bitcoin

Les régulateurs du Sichuan et de Chine rencontrent les entreprises d’électricité au sujet de l’exploitation minière cryptographique

Le Sichuan, qui est la plus grande zone minière hydroélectrique de Chine et représente 10% du taux de hachage de la Chine, n’est pas la seule province à collecter des informations sur l’extraction de crypto.

La situation en Chine à propos de l’extraction de crypto n’est pas encore claire, mais la bonne chose est que le gouvernement du Sichuan organise un symposium de recherche sur l’exploitation de la monnaie virtuelle où il rencontrera les entreprises d’électricité locales concernant l’extraction de crypto.

Le Sichuan n’est pas la seule province à collecter des informations sur l’extraction de crypto-monnaies, a déclaré à . un responsable du bureau de réglementation de l’énergie du Sichuan de l’administration nationale de l’énergie.

Le 2 juin, le régulateur de l’énergie a pour objectif d’analyser l’impact de l’arrêt de l’exploitation minière sur la consommation d’eaux usées et de recueillir des suggestions, selon la publication locale Wu Blockchain.

Comme nous l’avons signalé, les mineurs chinois ont déjà commencé à se rendre à l’étranger avant que le gouvernement ne clarifie le crypto-mining. Certains grands mineurs ont réservé les mines en Amérique du Nord, au Kazakhstan et en Russie. Cependant, par rapport à la Chine, ces régions leur coûteront beaucoup plus cher.

Selon Chinanews, la pièce à taux de hachage de Binance, BTCST, aurait également investi 3,1 millions de dollars pour acquérir une mine à Tbilissi, en Géorgie, d’une capacité de 29 millions de watts.

Au milieu de cela, Spartan Black du fonds crypto The Spartan Group a déclaré que la date du 1er juillet était importante dans le contexte chinois, car elle marquait le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Il a dit,

«Le PCC doit assurer la stabilité avant les célébrations du centenaire du PCC le 1er juillet. Les têtes rouleront s’il y a des troubles sociaux avant l’un des événements les plus importants de l’histoire du PCC.

Cela pourrait expliquer davantage le «changement» soudain de la position du gouvernement à l’égard des actifs cryptographiques, que le gouverneur de la PBOC a qualifié de classe d’actifs alternative le mois dernier.

Pendant ce temps, après avoir réagi négativement à l’interdiction de Bitcoin et de l’exploitation minière par la Chine, le prix du BTC montre maintenant des signes de reprise.

Mais alors que BTC a dépassé les 40000 dollars, le marché n’est pas sûr de ce qui va suivre. On s’attend à ce que Bitcoin puisse continuer à se négocier latéralement pendant des mois avant d’atteindre de nouveaux sommets.

Volume 46,89 b Changement 553,31 $ Ouvert 39241,8301 $ Circulation 18,72 m Plafond de marché 734,6 b

