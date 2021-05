Les régulateurs pourront supprimer les produits dangereux sur Ebay

05/10/2021 à 09:53 CEST

Le vendeur en ligne Ebay dit qu’il donne aux régulateurs le pouvoir de supprimer les produits dangereux sans consulter l’entreprise. Les responsables seront en mesure de rappeler des articles “lorsqu’ils auront la preuve d’un risque pour la sécurité des consommateurs”, a déclaré Ebay. Au Royaume-Uni, cela inclura l’Office of Product Safety and Standards et le régulateur Internet Ofcom.

Les marchés en ligne, tels qu’Ebay, Ils sont impliqués dans une bataille constante pour découvrir les articles dangereux vendus par leurs utilisateurs. C’est en partie parce que presque tout le monde peut créer une annonce sur les sites d’enchères en ligne. Au fil des ans, les chercheurs ont découvert des appareils électriques, des jouets et des piles dangereux en vente sur un large éventail de marchés en ligne, notamment Amazon et la plate-forme chinoise Wish.

Ebay a déclaré qu’il disposait déjà de systèmes de rapports “étendus” que les clients pouvaient utiliser et a pris des mesures “proactives” pour supprimer les articles interdits. Mais “l’élimination de la nécessité d’un deuxième niveau d’approbation rationalise le processus, rend l’élimination des produits plus efficace et réduit les risques que des produits nocifs sont achetés “,