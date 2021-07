Les régulateurs prennent note du fait que les commerçants de dérivés cryptographiques se vantent de se faire prendre ⋆ Crypto new media

in

Source : Adobe/Norman Cook

Se vanter des commerçants de dérivés cryptographiques aurait pu aggraver les choses pour eux et pour les plateformes de négociation, car les politiciens et les régulateurs viennent de recevoir une autre incitation à sévir encore plus fort sur ce marché.

Société de renseignement crypto basée aux États-Unis Inca numérique, qui collabore avec le Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises des États-Unis, a confirmé un secret de polichinelle selon lequel, malgré les restrictions, les commerçants de dérivés cryptos des États-Unis et de plusieurs autres pays peuvent accéder à un certain nombre de plates-formes restreintes.

“Selon l’estimation du modèle, la plupart des utilisateurs censés résider aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Turquie affichent d’autres emplacements dans leur biographie”, a déclaré la société dans un rapport publié aujourd’hui.

Entre autres choses, ils ont trouvé des modèles de tweet qui incluent des preuves de profits et pertes (PNL), une capture d’écran spécifique qui affiche une exécution de transaction sur produits dérivés, une publication de lien de référence et des tweets mentionnant un UID (identifiant unique du trader) ainsi qu’une demande d’assistance.

“Les preuves PNL et les captures d’écran associées sont destinées à se vanter, montrant les transactions réussies d’un trader de produits dérivés”, ont-ils déclaré.

L’équipe a travaillé avec un échantillon de 2 939 utilisateurs uniques de Twitter engagés dans la négociation de produits dérivés sur FTX, Futures Huobi, Contrats à terme Binance, OKEx, Parbit, Bitfinex, et BitMEX – identifier les emplacements de 2 164 commerçants dans le monde et 372 des États-Unis en particulier.

Les emplacements les plus populaires des utilisateurs d’échange de produits dérivés selon les données de l’API Twitter sont respectivement les États-Unis, l’Indonésie, la Turquie, l’Inde et le Royaume-Uni.

Les échanges les plus populaires aux États-Unis sont respectivement FTX, ByBit et Binance, suivis d’OKEx, Bitfinex, Huobi et BitMEX.

Pendant ce temps, ByBit détient la plus grande part des traders de dérivés identifiés en général, suivi de FTX et de Binance.

L’équipe d’enquête d’Inca Digital a déclaré qu’elle exploite une variété de techniques de traitement du langage naturel (NLP) qui peuvent produire des ensembles de données fiables basés sur l’empreinte numérique des utilisateurs de crypto. Ils prennent les négociants en produits dérivés opérant sur les principales plateformes de produits dérivés et « essayent de montrer que leurs emplacements géographiques sont bien plus diversifiés que ce qui est affirmé par les opérateurs de bourse et autorisé par les réglementations locales sur les valeurs mobilières ».

L’une des trois méthodes utilisées pour arriver aux données ci-dessus comprend « une vaste collecte d’échantillons de parole et une reconnaissance d’entité géographique nommée multilingue à la pointe de la technologie. [NER] des modèles.” En exécutant des centaines de tweets de chacun des utilisateurs identifiés via leurs modèles, NER a géolocalisé 2 079 des 2 939 traders de produits dérivés. Ces géotags peuvent être agrégés pour prédire la véritable résidence d’un trader de produits dérivés, indique le rapport, quelles que soient les déclarations qu’ils ont faites au cours de leur processus d’intégration de la connaissance du client (KYC).

Encore une fois, selon cette méthode, la première place est occupée par les États-Unis, suivis de la Turquie, de l’Indonésie, de l’Inde et du Royaume-Uni, respectivement.

