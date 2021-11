Les régulateurs suédois proposent d’interdire l’extraction de crypto-monnaie dans l’Union européenne

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les responsables affirment que la consommation d’énergie du réseau Bitcoin a considérablement augmenté, et que cette énergie est nécessaire pour d’autres éléments qui pourraient également bénéficier de l’utilisation d’électricité produite par des sources renouvelables.

***

Les directeurs des organismes de réglementation en Suède ont assuré que l’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans le cadre de l’algorithme de preuve de travail (PoW) pourrait être très dommageable pour l’environnement, empêchant à la fois le pays et l’Union européenne de se conformer de manière satisfaisante à l’accord sur le changement climatique. à Paris.

C’est ce qu’ont indiqué Erik Thedéen et Björn Risinger, respectivement les annuaires de la Financial Supervision Authority et de l’Environmental Protection Agency, qui ont formellement demandé aux autorités du pays d’interdire l’extraction de crypto-monnaie au niveau local par les seniors.

De telles affirmations ont été présentées dans un rapport publié la semaine dernière, où des responsables ont affirmé que l’extraction de crypto-monnaie générait 120 millions de tonnes de CO2, qui sont rejetées dans l’atmosphère terrestre chaque année. Cette mesure correspond à un bilan carbone qui générerait 100 millions de vols aller-retour entre la Suède et la Thaïlande.

Critiques de la consommation d’énergie et de l’empreinte carbone

Face à ces arguments, les responsables ont également noté que, compte tenu de la croissance de l’intérêt pour l’exploitation minière, la consommation d’énergie en Suède pour ce secteur s’est notamment multipliée, atteignant le chiffre de 1 TW/h en août dernier.

Bien que les responsables ne soient pas contre l’extraction de crypto-monnaie cherchant à s’approvisionner à partir de sources renouvelables, ils ont de sérieuses critiques concernant l’utilisation de ce qui est produit en Suède, qu’ils qualifient d’imprudent en raison de la forte consommation qui y est associée. .

En ce sens, tous deux commentent :

« Cette énergie est nécessaire de toute urgence pour le développement de l’acier sans énergie fossile, la fabrication de batteries à grande échelle et l’électrification de notre secteur des transports. »

Les affirmations de Thedéen et Risinger sont étayées par des données fournies par l’Université de Cambridge, où les responsables de l’étude assurent que l’extraction de seulement 1 BTC fournit actuellement un trajet de 1,8 million de kilomètres dans un véhicule électrique de taille moyenne.

L’exploitation minière de Bitcoin embrasse les énergies renouvelables

Bien que les critiques des responsables pointent certains aspects auxquels il faut prêter attention, la vérité est que le secteur minier Bitcoin travaille précisément à migrer vers les énergies renouvelables, avec lesquelles les opérations devraient minimiser considérablement l’empreinte carbone générée par les transactions aujourd’hui.

Cependant, bien que le réseau BTC utilise actuellement beaucoup d’énergie, une étude récemment publiée par le Bitcoin Mining Council a révélé que l’exploitation minière de Bitcoin ne consommerait que 0,38% de tout ce qui est gaspillé dans le monde. En approfondissant ces chiffres et en ne prenant que la quantité d’électricité produite par les États-Unis, seuls 2,8% de l’électricité non utilisée suffiraient à alimenter l’infrastructure de la monnaie numérique.

Pour l’instant, il reste à voir si les exigences des responsables suédois s’intensifient et atteindront un niveau supérieur. Ou si, au contraire, ils perdent de leur force face aux études publiées par de nombreuses autres organisations.

Lecture recommandée

Source : Ihodl, Fi.se

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash