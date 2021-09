Les régulateurs «tueront» le bitcoin s’il réussit vraiment, déclare le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde

Dalio a déclaré que Bitcoin a la possibilité d’être une alternative à l’argent liquide.

Ray Dalio, fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates, pensait que si le bitcoin continuait à avoir du succès et à être mieux accepté, les régulateurs et les gouvernements essaieraient de le rendre inefficace. « Je pense qu’en fin de compte, si c’est vraiment un succès, ils le tueront et ils essaieront de le tuer. Et je pense qu’ils vont le tuer parce qu’ils ont des moyens de le tuer”, a déclaré Dalio à CNBC mercredi pour savoir si la réglementation “le tuerait”.

Les commentaires de Dalio viennent en arrière-plan de pays comme l’Inde, la Chine et les États-Unis eux-mêmes qui se concentrent davantage sur les crypto-monnaies. Par exemple, le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré mardi, tel que rapporté par CNBC, que le principal régulateur de Wall Street faisait des heures supplémentaires pour créer un ensemble de règles visant à superviser les marchés volatils des crypto-monnaies tout en équilibrant les intérêts des innovateurs américains. L’Inde propose également une loi pour réglementer les crypto-monnaies. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait déclaré le mois dernier que l’approbation du Cabinet était attendue sur le projet de loi sur la crypto-monnaie. La Chine aurait également renforcé la répression de l’utilisation de la cryptographie et de l’exploitation minière dans le pays.

« Vous avez El Salvador qui s’en charge et vous avez l’Inde et la Chine qui s’en débarrassent. Et vous avez les États-Unis qui discutent de la façon de le réglementer et cela pourrait toujours être contrôlé », a ajouté Dalio. Cependant, il a noté que le bitcoin n’a pas de valeur intrinsèque. « Il y a tellement de choses dans une perspective historique qui n’avaient pas de valeur intrinsèque et qui avaient une valeur perçue. Et puis il a fait chaud et il est devenu froid. Cela pourrait être de toute façon. Il faut juste savoir ce que c’est. Ce pourrait être des tulipes en Hollande.

Dalio a déclaré que Bitcoin a la possibilité d’être une alternative à l’argent liquide “et toutes les alternatives à certains actifs financiers”. Surtout, Dalio a investi dans le bitcoin – un petit pourcentage d’argent qu’il a en or. Plus tôt en mai de cette année également, Dalio avait déclaré que le succès du bitcoin était son plus gros risque. Il avait déclaré au Wall Street Journal que « son propre plus grand risque est son succès, car en tant que réserve de richesse, aucun gouvernement ne veut avoir une monnaie alternative ».

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

