Les reines de notre beauté latine se réuniront à Miami

Univisión La saison 12 de Nuestra Belleza Latina a été un succès pour Univisión

Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis la fin de la saison 12 de Nuestra Belleza Latina, et profitant de la fureur que l’émission de télévision a provoquée parmi les téléspectateurs, trois des reines les plus aimées qui ont traversé l’émission, prévoient une réunion avec ses fans.

Melissa Alemán, Yelus Ballesta et Fabién de la Concepción, qui a été le premier finaliste du concours remporté par le Hondurien Sirey Morán, promeuvent en grande pompe un événement où ils souhaitent que leur public partage avec eux et passe un agréable après-midi.

Cela a été annoncé dans une interview avec Now Melissa Alemán, qui a assuré que depuis la fin de l’émission, les candidates ont maintenu le contact et une belle amitié, et elles veulent que la fraternité qui s’est créée entre elles soit un exemple d’autonomisation pour les femmes qui ils ont été suivis tout au long des soirées de l’émission de téléréalité Univisión.

« La vérité est que nous avons de nombreux projets ensemble après Nuestra Belleza Latina. Nous voulons nous rapprocher des gens et les amener à nous connaître en personne et c’est pourquoi nous organisons un événement à Miami, où nous espérons voir quelque 50 ou 70 personnes », a déclaré la belle portoricaine.

L’ex-reine de Nuestra Belleza Latina, qui a été éliminée du premier gala officiel du programme, a expliqué que la rencontre sera une masterclass de danse le 18 décembre prochain, à 17h30 de l’après-midi, dans le quartier de Wyndwood, à Miami, au 2840 NW 7th Avenue.

« Ce cours va être génial ! Nous n’allons pas seulement danser mais mon peuple, nous allons profiter et parler de tout avec mes belles filles @ faby_laurencio94 et @yelusballestass », a ajouté Melissa sur son compte Instagram. « On vous attend ce 18 décembre à Miami ! ».

Les trois reines de Nuestra Belleza Latina ont baptisé l’événement « L’art de la séduction des reines », qui coûtera 25 $ par entrée, où en plus de danser avec Yelus, elles pourront avoir une conférence à la fin du classe avec la Vénézuélienne, avec Melissa et Fabién.

« Les filles, vous ne savez pas à quel point je suis excité de vous voir en personne, je vous attends », a commenté Yelus dans le clip promotionnel de l’événement.

Et bien que pour l’instant l’événement soit à Miami, Melissa nous a dit dans une interview que le plan est de visiter différentes villes du pays, dans l’espoir que de plus en plus de participants à l’émission s’ajouteront pour partager devant et dans Je vis avec ses milliers d’adeptes.