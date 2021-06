Invité : Michael Mechanic, auteur de ‘Jackpot’ ; Aussi: le DoJ politisé de Trump a espionné les démocrates dans une violation sans précédent de la séparation des pouvoirs…

Le volume de nouvelles énormes entrantes ces jours-ci devient aussi écrasant qu’il l’était pendant les années Trump. Mais c’est aussi un rappel à tous ceux qui se sont trompés en pensant que l’ère Trump est terminée, c’est tout sauf ça. Nous avions prévu de couvrir l’exclusivité de la bombe à succès de ProPublica cette semaine sur BradCast d’aujourd’hui – et nous le faisons toujours – bien qu’elle ait été quelque peu éclipsée par l’exclusivité de la bombe à succès du New York Times d’hier soir. Nous faisons de notre mieux pour couvrir les deux aujourd’hui. [Audio link to full show follows below this summary.]

Tout d’abord, la nouvelle remarquable annoncée par le Times jeudi soir est que le ministère de la Justice extrêmement corrompu de Donald Trump était beaucoup plus corrompu que nous ne l’avons tous encore pleinement compris. Il s’avère que, dans un geste sans précédent, son DoJ a secrètement assigné à comparaître les données des téléphones, e-mails et SMS des membres démocrates du Congrès au sein du comité judiciaire de la Chambre. Mais ce ne sont pas seulement les membres que Trump considérait comme des ennemis politiques, y compris le haut magistrat Dem Adam Schiff et le représentant Eric Swalwell. C’était aussi leur personnel et même leurs enfants, dont l’un était mineur, selon le blockbuster du Times.

Tout cela, alors même que l’administration Trump a passé des années à empêcher le Congrès des citations à comparaître légales pour des témoignages et des documents de la Maison Blanche elle-même et de pratiquement toutes les agences de l’exécutif, sous la fausse prémisse que cela violerait la séparation des pouvoirs de la Constitution, accordant une co-égalité pouvoirs aux pouvoirs législatif et exécutif. Pendant tout ce temps, l’administration Trump espionnait en fait – littéralement – les membres de la branche législative, tout en affirmant (de manière fallacieuse) que le Congrès dépassait ses limites en émettant des citations à comparaître légales et publiques pour témoigner aux membres de la branche exécutive.

La nouvelle étonnante survient après une semaine au cours de laquelle nous avons appris que le Trump DoJ avait également secrètement obtenu des enregistrements téléphoniques, électroniques et textuels de journalistes du Washington Post, du New York Times et de CNN. Les démocrates se disent indignés par tout cela et promettent d’enquêter. Mais sans réelles conséquences juridiques, accompagnées de réformes radicales à la fois du Congrès et, plus immédiatement, du ministère de la Justice de Merrick Garland, les actes effroyables, scandaleux et illégaux commis pendant les quatre années de l’administration Trump seront absolument répétés – et même pire la prochaine fois – dans un avenir très proche.

Parlant d’une action tant attendue du Congrès, la bombe de ProPublica de cette semaine a révélé que – sur la base d’une “vaste cache d’informations de l’IRS” obtenue en quelque sorte par le média à but non lucratif sur les hommes les plus riches du pays – des milliardaires américains ont été permis d’éviter presque tous les impôts fédéraux sur le revenu pendant des années sur leur richesse accumulée et toujours en hausse. Comme le rapporte le média dans leur époustouflant, près de 6 000 mots exclusifs cette semaine, “des milliardaires comme Jeff Bezos, Elon Musk et Warren Buffett paient peu d’impôt sur le revenu par rapport à leur énorme richesse – parfois, même rien”.

Leur analyse de plusieurs mois des données « démolit le mythe fondamental du système fiscal américain : que chacun paie sa juste part et que les Américains les plus riches paient le plus. Les dossiers de l’IRS montrent que les plus riches peuvent – ​​parfaitement légalement – ​​payer des impôts sur le revenu qui ne représentent qu’une infime fraction des centaines de millions, voire des milliards, que leur fortune augmente chaque année. »

Les données brutes de l’IRS montrent que des milliardaires comme Bezos (l’homme le plus riche du monde), Musk, Buffett et les autres ne paient souvent aucun impôt fédéral sur le revenu. Dans l’ensemble, les 25 plus riches du pays – dont la fortune a augmenté collectivement de 401 milliards de dollars entre 2014 et 2018 – ont payé un taux d’imposition sur cette richesse accumulée de seulement 3,4% en moyenne. Cela, comparé à un taux d’imposition médian de 14% payé par les Américains ordinaires de la classe moyenne, car le code fiscal américain récompense la richesse par rapport au travail.

Le New York Times explique dans sa propre couverture du scoop de ProPublica, que même si le Congrès et le président Biden se chamaillent sur les ajustements des taux d’imposition marginaux, les ultra-riches évitent tous ensemble de telles trivialités. « Les révélations de ProPublica ont porté sur un problème largement compris : que les superriches tirent pratiquement toute leur richesse de la valeur constamment croissante de leurs actifs, en particulier en bourse, et que les ventes de ces actifs sont imposées à un taux inférieur à celui du revenu ordinaire. d’un salaire… Mais l’analyse a également révélé une stratégie moins reconnue utilisée par les super-riches : contracter des prêts énormes, utiliser leurs actifs comme garantie. Cela leur permet d’éviter de vendre leurs actifs et d’être taxés, et même d’amortir certains frais d’emprunt. De cette façon, M. Bezos et M. Buffett ont pu afficher des pertes de revenus annuelles alors même que leur richesse augmentait de milliards de dollars.

Rédacteur en chef de Mother Jones MICHAEL MÉCANICIEN se joint à nous aujourd’hui avec beaucoup de contexte et de perspective sur cette arnaque de longue date, bien que légale, après avoir passé quelques années à traîner avec les ultra riches tout en recherchant son livre récemment publié, Jackpot: Comment les super-riches vivent vraiment – et comment leur richesse nous nuit à tous.

Mechanic souligne l’arnaque révélée par ProPublica : « Comme nous l’avons vu dans le fonctionnement du code des impôts, la richesse engendre la richesse, et nous récompensons le capital plutôt que les salaires. Si vous faites fortune sur une action, vous payez un maximum de 20 % lorsque vous vendez cette action. En attendant, lorsque vous le détenez, vous ne payez aucun impôt – c’est ce qu’on appelle des « gains non réalisés ». Ce que ces milliardaires ont fait, c’est qu’ils empruntent simplement contre cela. Ils n’ont jamais à vendre, donc ils ne paient même jamais l’impôt sur les gains en capital. Pendant ce temps, toi et moi recevons un salaire. Si nous gagnons autant qu’eux, nous serions facturés 37%. C’est donc 37 % contre 20 % pour les actifs, mais ils ne paient même pas les 20 % parce qu’ils ne vendent pas les actifs. Ils contractent des prêts à faible taux d’intérêt, paient quelques pour cent, vivent de cet argent. Et, oui, même si le coût des intérêts serait inférieur à celui qu’ils auraient à payer en impôts s’ils vendaient des actifs pour vivre de leur propre argent, ils peuvent en fait déduire le coût de ces prêts de leurs impôts sur le revenu !

Nous discutons, entre autres, de la façon dont tout cela nuit réellement aux Américains moyens ; comment, à cause de cela, le gouvernement ne dispose pas de milliers de milliards de dollars pour les dépenses de santé, les écoles, le changement climatique, les infrastructures et d’autres services publics ; qu’est-ce qui peut ou sera fait à ce sujet par le Congrès – où les républicains (et trop de démocrates) semblent très bien avec un système qui récompense la richesse par rapport au travail ; si des propositions comme l’impôt sur la fortune d’Elizabeth Warren de 0,02 cents sur chaque dollar de richesse par ceux qui valent plus de 50 millions de dollars pourraient un jour être adoptées au Congrès ou sont même constitutionnelles ; et comment toute cette richesse n’est même pas imposée à la mort lorsqu’elle est transmise de génération en génération, comme le rapporte Mechanic chez MoJo aujourd’hui.

« Il y a toujours eu cet argument, depuis le tout début, que si vous taxez les investisseurs et les gens d’affaires, ces gens n’investiront pas, ne créeront pas d’emplois », observe Mechanic. « C’est un argument fallacieux. Si vous avez 100 millions de dollars et que quelqu’un augmente le taux des gains en capital, cela signifie-t-il que vous n’allez pas créer une entreprise? Vous n’allez pas le mettre en bourse ? Non bien sûr que non. Qu’est-ce que tu vas faire d’autre avec ton argent, le mettre sous ton matelas ?!”

Et, oui, nous discutons également de son nouveau livre (très loué par le légendaire Bill Moyers !), que Mechanic décrit comme « pas un livre polémique. C’est un récit drôle, divertissant et enrageant axé sur les personnages, dans lequel je traîne essentiellement avec des gens super riches et leurs sbires. J’interviewe des chercheurs, je parle à une femme qui entraîne des nounous de milliardaires au combat physique, [and] un gars qui construit des chambres sûres de luxe. C’est un voyage du fantasme de la richesse américaine et de la façon dont il a déraillé. »

Alors, hé, si vous n’êtes pas déjà assez enragé par le programme d’aujourd’hui, achetez le livre de Mike ! C’est juste à temps pour faire enrager papa pour la fête des pères !

