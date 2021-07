Les relais 4×100 mettent la touche finale à la grande performance de l’Espagne

11/07/2021 à 20h29 CEST

.

Les relais 4×100 mètres, avec chaque médaille d’argent, ont mis la touche finale à la grande performance de l’équipe espagnole dans la compétition européenne d’athlétisme des moins de 23 ans à Tallinn, où elle a terminé avec quinze médailles et quatrième au tableau des médailles.

Les deux quatuors n’ont cédé qu’aux puissantes équipes d’Allemagne, qui ont été contraintes de battre le record du championnat dans le cas de la catégorie féminine et celui de l’Europe dans la catégorie masculine.

Aitana Rodrigo, Jaen Bestué, Eva Santidrián Oui Carmen Marco, qui a établi dans la matinée un nouveau record national pour la catégorie avec 43.50, a ajouté la quatorzième médaille espagnole après une course avec de bons changements dans les témoins et un temps de 43.74, par l’Allemagne 43.05 et devant l’Italie (43.78).

Dans la version masculine, Arnau Monne, Pol Retamal, Jesús Gómez Oui Sergio López L’argent a également marqué avec 39,00, trois dixièmes de plus que les intraitables Allemands, tandis que l’Ukraine a complété le podium avec 39,45.

C’était la dernière médaille de l’équipe espagnole, qui a commencé la journée en haut du tableau des médailles et a terminé en quatrième position avec trois or, sept argent et cinq bronze pour un total de quinze, en raison de la progression de l’Italie, l’Allemagne et la République tchèque. En nombre de podiums, il n’a été dépassé que par la France, avec 17.

Le relais 4×400 féminin espagnol, formé par Ángela García, Andrea Jiménez, Carla García Oui Sara Gallego, s’est qualifié pour la finale avec un record national de 3 : 34,64, un record que le quatuor a abaissé dans l’après-midi avec 3 : 33,54. Il était septième, sans possibilité de podium occupé par la République tchèque (3 : 30,11), la France (3 : 30,33) et la Pologne (3 : 30,38).

gueda MuñozAprès une course très courageuse, il a décroché le bronze au 1500 mètres. En fait c’était, avec 4:14,87, les deux centièmes des Britanniques Erin Wallace. L’or et l’argent sont allés aux Italiens Gaïa sabbatini (4 : 13,98) et Marta Zenoni (4 : 14,50)

Alexandre Quijada a terminé cinquième (8 : 44,48) dans les 3000 haies, que le Hongrois a remporté Istvan Palkovits (8 : 34.05) devant les Portugais Etson Barros (8: 38.00) et d’Andorre Nahuel Carabaña (8 : 39.17). Estanislao Nicolás Ruiz a terminé en treizième position (8 : 58,11).

Isabelle barreiro était dans la lutte pour le podium au 5 000 mètres, mais la poussée finale des Néerlandais Diane van es Il lui a enlevé la médaille tandis que, au sommet, l’italien Battocletti ça s’est terminé avec le slovène Klara Lukan dans la lutte pour l’or. Malgré tout, il a obtenu une quatrième place de grande valeur (15:51.30). Image de balise Cristina Ruiz a réalisé un record personnel (15 : 54,80) et a terminé sixième et Carla Gallardo il était onzième (16 : 35.10).

Bruno Comin il a réalisé un magnifique décathlon, améliorant son record dans sept des dix épreuves. Il a terminé dixième avec 7 688 points, un record personnel.