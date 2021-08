Les relations avec l’Afghanistan sont délicates, selon les analystes

in

Le conseiller d’Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi rencontre le mollah Abdul Ghani Baradar, chef politique des talibans afghans, à Tianjin (nord de la Chine), le 28 juillet 2021.

Li a couru | Agence de presse Xinhua | .

La Chine a été l’un des premiers pays à avoir exprimé sa volonté de s’engager diplomatiquement avec les militants talibans lorsqu’ils ont pris le pouvoir en Afghanistan – les analystes disent que c’est une décision pragmatique, mais les relations pourraient être « délicates » compte tenu des intérêts stratégiques de Pékin.

Pékin se prépare depuis des années à l’éventualité d’un retour au pouvoir des talibans, selon Derek Grossman, analyste principal de la défense chez Rand Corporation.

“Officiellement, ils parlent avec les talibans depuis de nombreuses années maintenant, couvrant leurs paris”, a-t-il déclaré mercredi à “Squawk Box Asia” de CNBC.

Mais la relation entre la Chine et le groupe militant islamiste est « délicate » car Pékin cible ce qu’il appelle l’extrémisme religieux parmi les minorités ethniques musulmanes du Xinjiang, a déclaré Ian Johnson du Council on Foreign Relations.

D’un côté, Pékin… serait prêt à travailler avec [the Taliban]. D’un autre côté, les groupes islamistes du Xinjiang sont un tel problème. Ian Johnson Conseil des relations étrangères

Le Xinjiang abrite la minorité musulmane ouïghoure. Les États-Unis, le Royaume-Uni et les Nations Unies ont accusé la Chine de violations des droits de l’homme, notamment de travail forcé et de détentions à grande échelle dans le Xinjiang. Pékin nie ces allégations.

“S’ils ont un parti politique islamiste qui dirige un pays voisin, cela pourrait potentiellement être un problème pour la Chine”, a déclaré Johnson, qui est le chercheur principal Stephen A. Schwarzman du CFR pour les études chinoises.

“Au moins optiquement, cela semble un peu bizarre que, d’un côté, Pékin … serait prêt à travailler avec [the Taliban]. D’un autre côté, les groupes islamistes du Xinjiang sont un tel problème”, a-t-il déclaré à CNBC.

Craintes d’attaques extrémistes

La Chine craint que l’Afghanistan ne devienne un refuge pour un groupe extrémiste ouïghour appelé Mouvement islamique du Turkestan oriental, selon une note du Groupe Eurasia. Pékin pense que le groupe pourrait lancer des attaques en réponse à la “répression généralisée des Ouïghours”, ont écrit des analystes.

Les autorités chinoises tentent peut-être de protéger leur pays des attaques terroristes en établissant des relations avec les talibans, selon Neil Thomas, analyste pour la Chine et l’Asie du Nord-Est chez Eurasia Group.

“Pékin espère qu’offrir une assistance économique et éventuellement une reconnaissance diplomatique aux talibans les persuadera de protéger les intérêts de sécurité de la Chine en Afghanistan”, a-t-il déclaré à CNBC dans un e-mail.

La décision de la Chine de s’engager avec les talibans est un “mouvement pragmatique”, a déclaré Thomas.

C’est “parfaitement logique” pour Pékin, selon Rodger Baker, vice-président senior de l’analyse stratégique chez Stratfor.

“Nous avons vu dans le monde entier – les Chinois sont parfaitement disposés à traiter avec n’importe quelle partie qui se trouve dans un pays, tant que cette partie accepte de préserver les intérêts de la Chine”, a-t-il déclaré mercredi à “Squawk Box Asia” de CNBC. Cela peut inclure le maintien de la stabilité de la région afin que les projets d’infrastructure de la Ceinture et de la Route de la Chine ne soient pas déraillés et la prévention du terrorisme ou d’autres attaques, a-t-il ajouté.

Des membres des talibans patrouillent dans les rues de la capitale afghane Kaboul le 16 août 2021, alors que les talibans prennent le contrôle de l’Afghanistan après que le président Ashraf Ghani a fui le pays.

Sayed Khodaiberdi | Agence Anadolu | .

Hua, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la Chine maintenait le contact et la communication avec les talibans “sur la base du respect total de la souveraineté de l’Afghanistan et de la volonté de toutes les factions du pays”. Les talibans ont assuré à Pékin qu’ils “n’autoriseraient jamais aucune force à utiliser le territoire afghan pour se livrer à des actes préjudiciables à la Chine”, a-t-elle ajouté.

“La Chine essaiera de tenir les talibans sur parole, mais il reste des questions sans réponse sur l’unité et le niveau d’extrémisme du nouveau régime”, a déclaré Thomas.

Liens formels avec les talibans en question

La Chine a « jeté les bases » et s’est préparée à travailler avec les talibans, mais il est difficile de prédire si Pékin les reconnaîtra officiellement en tant que gouvernement afghan, a déclaré Johnson du CFR, ajoutant que les pays occidentaux pourraient ne vouloir que quiconque affirme les talibans.

“Cela peut prendre un peu de temps”, a-t-il déclaré. Pékin « pourrait vouloir avoir l’assurance que les talibans seront un ‘gouvernement normal’ et ne … subiront pas de massacres et de meurtres massifs ou quelque chose du genre avant de leur accorder une reconnaissance diplomatique formelle.

Si les talibans se comportent “plus ou moins normalement”, la Chine est susceptible de le reconnaître “à un moment donné” avant les pays occidentaux, a-t-il ajouté.

Grossman de Rand Corporation a fait écho à ce sentiment, notant que la Chine peut penser qu’il est temps de commencer le processus de reconnaissance potentielle des talibans en tant qu'”entité gouvernante légitime”.

“Mais ils ont également déclaré qu’ils voulaient s’assurer que les talibans faisaient une “rupture nette” avec les mandataires terroristes”, a-t-il déclaré.

Il est possible que la Chine ait demandé à ses diplomates de rester en Afghanistan pour… essayer de renforcer la confiance et l’influence diplomatique avec le nouveau régime taliban.

La semaine dernière, les talibans ont promis la paix lors de leur première conférence de presse depuis la prise de Kaboul, selon un rapport de ..

Pour l’instant, contrairement à de nombreux autres gouvernements qui ont décidé d’évacuer le personnel de l’ambassade d’Afghanistan, l’ambassadeur de Chine reste à Kaboul. Un porte-parole du bureau politique des talibans aurait déclaré que le groupe ne ciblerait pas les missions diplomatiques dans le pays.

Il est intelligent de la part de la Chine d’adopter cette approche, qui indique que Pékin n’a pas peur de prendre parti ou de fuir les talibans, a déclaré Johnson.

Thomas d’Eurasie a déclaré que cela pourrait également aider à moyen terme.

“Il est possible que la Chine ait demandé à ses diplomates de rester en Afghanistan pour présenter un contraste avec l’évacuation des missions occidentales et essayer de renforcer la confiance et l’influence diplomatique avec le nouveau régime taliban”, a-t-il déclaré.