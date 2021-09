Les relations entre l’Inde et les États-Unis sont prêtes pour une décennie de transformation ; Les dirigeants de QUAD font pression pour un Indo-Pacifique basé sur des règles

Le président Joe Biden se rend au sommet Quad avec, de gauche à droite, le Premier ministre australien Scott Morrison, l’Indien Narendra Modi et le Japonais Yoshihide Suga, dans la salle est de la Maison Blanche, le 24 septembre [Evan Vucci/AP Photo]

Le Premier ministre Narendra Modi et le président américain Joe Biden se sont rencontrés pour leur premier dialogue bilatéral et celui-ci a été suivi du premier Sommet des dirigeants QUAD en personne, à Washington DC. Un large éventail de questions, notamment l’évolution de la situation en Afghanistan, la lutte contre le terrorisme, le COVID-19, la coopération en matière de défense et d’autres questions d’intérêt mutuel étaient à l’ordre du jour des pourparlers entre les deux dirigeants.

“Nous pouvons ensemble faire une différence à l’échelle mondiale”, a déclaré le Premier ministre Modi lors de ses entretiens avec le leader américain. Il s’agit de la 7e visite du PM Modi aux États-Unis après son entrée en fonction en 2014.

Il a également déclaré au président Biden que sous sa direction, les graines ont été semées pour des relations indo-américaines plus profondes et plus fortes.

La transformation de l’Indo-US va reposer sur six piliers dont : le commerce ; La technologie; La tutelle de l’environnement pour les générations futures ; talent des gens des deux côtés; une tradition fondée sur la tradition et les valeurs démocratiques des deux pays; et enfin la confiance car il s’agit d’un partenariat de confiance.

L’objectif de la réunion bilatérale entre le Premier ministre Narendra Modi et le président américain Joe Biden était la lutte contre le terrorisme.

Selon des sources, « le rôle pernicieux joué par le Pakistan en Afghanistan, et donc la nécessité pour la communauté internationale d’en être consciente, ont trouvé un écho auprès des interlocuteurs américains ».

Avant les pourparlers à Washington DC, les deux pays avaient signé un protocole d’accord sur la coopération douanière et un autre protocole d’accord sur la coopération en matière de santé a été finalisé. Cela devrait être encré bientôt et cela facilitera la coopération dans les sciences biomédicales et dans le domaine de la santé.

Les deux parties ont convenu au cours des pourparlers que le prochain cycle de dialogues sectoriels aurait lieu bientôt. Des dates sont en cours d’élaboration pour le prochain cycle du Groupe de politique de défense ; Dialogue sur la santé et Forum sur la politique commerciale (ceux-ci seront au niveau ministériel); Dialogue sur la sécurité intérieure ; le Groupe de travail conjoint sur la lutte contre le terrorisme ; et Dialogue de désignation.

Selon une déclaration conjointe publiée à l’issue de la réunion bilatérale, la réunion inaugurale du sommet de l’Accord sur la sécurité industrielle devrait avoir lieu prochainement. Cet accord signé entre les deux pays devrait faciliter la collaboration industrielle de défense haut de gamme.

L’annonce récente du co-développement de véhicules aériens sans pilote (UAV) dans le cadre de l’Initiative pour la technologie et le commerce de la défense a été saluée au cours des pourparlers. Et les deux dirigeants ont exhorté le gouvernement et les parties prenantes privées à utiliser les écosystèmes existants d’innovation et d’entrepreneuriat dans les industries de la défense, car cela serait utile pour développer le commerce de défense mutuelle ainsi que le co-développement et la coproduction.

Les deux pays développent également des technologies antiterroristes et sont en train de finaliser un cadre bilatéral. Ce cadre est formé par le Groupe de travail américano-indien de lutte contre les stupéfiants et il contribuerait aux efforts de lutte contre le trafic de drogue, la production illicite de stupéfiants et les chaînes d’approvisionnement en précurseurs chimiques.

Le Premier ministre Modi et le président américain Joe Biden ont appelé les talibans à se conformer à la résolution 2593 (2021) du CSNU. Dans cette résolution de l’ONU, il est dit très clairement que le territoire afghan ne doit pas être utilisé pour menacer ou attaquer un pays ou pour abriter des terroristes.

Les deux dirigeants ont convenu de fournir une aide humanitaire à l’Afghanistan et ont également appelé les talibans à autoriser un accès sûr, direct et sans entrave aux Nations Unies et à ses agences spécialisées pour mener des activités de secours et fournir une aide aux personnes déplacées à l’intérieur du pays.

À retenir du sommet QUAD

Les dirigeants de QUAD ont convenu de lancer une initiative de chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs ; Soutenir le déploiement et la diversification de la 5G ; Lancer un Quad Senior Cyber ​​Group ; Partager des données satellitaires pour protéger la Terre et ses eaux ; et lancer la bourse Quad qui parrainera 100 étudiants par an

Des sources ont indiqué que dans le cadre de la coopération pour les vaccins QUAD, tous les pays membres ont salué la décision de l’Inde de reprendre les exportations de vaccins à partir d’octobre. Et poursuivant l’initiative, il a été noté que d’ici octobre 2021, Biological E produirait 1 million de doses de vaccin Janssen. Et 50 pour cent du premier envoi sera financé par l’Inde.

Le Premier ministre Modi s’est vu accorder l’ancienneté qui lui était due et il lui a été demandé d’arriver le dernier et le premier à partir au sommet des dirigeants du QUAD. Et, le président américain a fait référence aux commentaires du Premier ministre Modi et les a amplifiés, ont indiqué des sources.

À la fin du sommet, les membres ont adopté un document sur les principes Quad sur les technologies critiques et émergentes.

Le sommet était structuré autour de quatre thèmes principaux : Climat ; Technologie et cybersécurité ; réponse COVID-19 ; Afghanistan et sécurité régionale.

Région Indo-Pacifique

Tous les membres de QUAD à la fin du sommet se sont engagés à assurer un Indo-Pacifique « libre » et « inclusif ». Pour faire face à la présence croissante de la Chine dans la région, les quatre pays membres se sont mis d’accord sur une région inclusive et résiliente.

Dans une déclaration conjointe publiée à la fin de la réunion, les dirigeants de l’Inde, du Japon, des États-Unis et de l’Australie ont exprimé leur engagement à fournir un ordre fondé sur des règles ancrées dans le droit international. Cela contribuerait à renforcer la sécurité et la prospérité de la région.

