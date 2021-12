Les relations indo-russes sont multiformes, mais il faut plus de lest sur le front économique

Cela fait deux décennies que les deux pays ont signé une déclaration historique sur un partenariat stratégique et plus de dix ans depuis qu’il a été élevé au rang de partenariat stratégique spécial et privilégié.

Les relations de l’Inde avec la Russie n’ont peut-être pas la portée et la profondeur de son alliance avec l’ancienne Union soviétique, mais elles restent éprouvées, fiables et chaleureuses. Cela fait deux décennies que les deux pays ont signé une déclaration historique sur un partenariat stratégique et plus de dix ans depuis qu’il a été élevé au rang de partenariat stratégique spécial et privilégié.

Lors du 21e sommet annuel entre les dirigeants des deux nations, ils ont réaffirmé leur engagement envers le partenariat stratégique spécial et privilégié pour faire avancer un large engagement dans divers domaines de coopération, notamment politique et stratégique, l’économie, l’énergie, l’armée et la sécurité, la science et la technologie, la culture et la coopération humanitaire. 28 accords ont été signés, dont 19 à caractère commercial, allant de la défense à la coopération scientifique.

Une pièce maîtresse de l’engagement de la Russie à aider l’Inde réside dans la production d’énergie nucléaire et la défense. La Russie construit le projet de 6 000 MW à Kudankulam dans le Tamil Nadu, qui comprendra six réacteurs nucléaires VVER-1000, et est en pourparlers avec l’Inde pour construire davantage de réacteurs sur un nouveau site qui n’a pas encore été identifié. Deux réacteurs sont actuellement opérationnels et les travaux ont commencé sur le cinquième des six réacteurs de Kudankulam. Les deux pays ont une vision ambitieuse de construire au moins 10 réacteurs supplémentaires avec les normes de sécurité les plus élevées en Inde.

Dans la déclaration conjointe à la fin du 21e sommet annuel, les deux parties ont noté les progrès significatifs réalisés dans la construction des unités restantes de la centrale nucléaire de Kudankulam et l’importance de poursuivre les discussions sur le deuxième site.

La défense, bien sûr, est un poste important pour la coopération bilatérale, car l’Inde utilise largement l’armement russe. Dans un élan majeur à l’initiative Make in India, lors du 17e sommet annuel de 2016, la Russie a proposé de fabriquer entièrement ses hélicoptères les plus avancés, le Kamov-226 T, dans le pays, y compris la possibilité d’exporter vers des pays tiers. Des accords ont ensuite été conclus pour l’achat de cinq unités du système de défense aérienne S-400 Triumf en plus de la construction de frégates de classe Talwar dans le cadre du projet 1135.6 en Russie et en Inde.

En mars 2019, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé une coentreprise pour fabriquer des fusils d’assaut AK-203 à Amethi pour un investissement de 687 millions de dollars. Comme le secteur de la défense de l’Inde a été ouvert à la participation étrangère, il a demandé à la Russie de mettre en place des installations de fabrication de pièces de rechange et de composants dans le pays.

Cependant, le maillon le plus faible des relations indo-russes se situe dans la sphère économique. Le commerce bilatéral ne s’élevait qu’à 10 milliards de dollars en 2019-2020, qui a ensuite souffert des restrictions liées à la pandémie à 8,1 milliards de dollars en 2020-2021 et à 6,1 milliards de dollars au cours de la première moitié de l’exercice en cours. La déclaration conjointe a noté à juste titre que « le commerce bilatéral ne reflète pas le potentiel de force et de profondeur du partenariat stratégique Inde-Russie » et a souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour porter le commerce bilatéral à 30 milliards de dollars d’ici 2025. Les objectifs, cependant, sont faciles à atteindre. fixé mais difficile à réaliser.

Le besoin est de lever tous les obstacles qui existent pour un engagement économique plus étroit. Les difficultés logistiques en termes de manque de voies de transport directes et l’insuffisance des liaisons bancaires sont peut-être les deux obstacles les plus importants. Un niveau d’engagement plus élevé est également possible grâce à des investissements plus importants dans les économies de chacun. Il ne fait aucun doute qu’un domaine où les relations bilatérales peuvent acquérir une nouvelle « énergie » est la coopération pétrolière et gazière, l’approvisionnement en charbon à coke et la production d’acier spécial. Les compagnies pétrolières et gazières indiennes souhaitent étendre leurs investissements en Extrême-Orient russe. La relation indo-russe est multiforme, mais plus de lest est nécessaire sur le front économique pour réaliser le potentiel d’un partenariat stratégique spécial et privilégié.

