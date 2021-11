Dans le jugement, le tribunal a déclaré que le crime relevait de la catégorie « agression sexuelle avec pénétration », qui est punissable en vertu de l’article 4 de la loi POCSO.

La Haute Cour d’Allahabad a réduit la peine de prison d’un homme reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement un enfant de 10 ans, observant que le « sexe oral » avec un mineur ne relève pas de la catégorie « agression sexuelle grave » dans la protection des enfants contre la violence sexuelle Loi sur les infractions (POCSO).

Lors de l’audition d’un appel pénal déposé par le condamné, le juge Anil Kumar Ojha, dans son ordonnance, a déclaré : de la loi POCSO ni en vertu de l’article 9(M) de la loi POCSO parce qu’il s’agit en l’espèce d’une agression sexuelle avec pénétration, car l’appelant a mis son pénis dans la bouche de la victime. La mise en bouche du pénis n’entre pas dans la catégorie des agressions sexuelles aggravées ou des agressions sexuelles. Il entre dans la catégorie des agressions sexuelles avec pénétration qui sont punissables en vertu de l’article 4 de la loi POCSO.

Alors que l’article 4 de la loi POCSO traite des agressions sexuelles avec pénétration, les articles 5 et 6 traitent des « agressions sexuelles avec pénétration aggravées ».

En 2016, un FIR a été déposé dans le district de Jhansi contre un homme l’accusant d’avoir eu des « relations sexuelles orales » avec le fils de 10 ans du plaignant en échange de Rs 20. Le garçon a également été menacé de conséquences désastreuses s’il racontait personne au sujet de l’incident.

Sur la base du FIR déposé quatre jours après l’incident, une affaire a été enregistrée en vertu des articles 377 (rapports sexuels contre nature) et 506 (intimidation criminelle) du Code pénal indien et de l’article 3/4 de la loi POCSO.

Le condamné a fait appel de la peine de 10 ans de prison prononcée par un juge de session supplémentaire/juge spécial, loi POCSO, Jhansi. La Haute Cour d’Allahabad a en partie accueilli l’appel et condamné le condamné à sept ans de prison au lieu de 10 ans.

