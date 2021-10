Les reliques de Bouddha exhumées en Inde reviennent du Sri Lanka après 141 ans, honorées par l’invité d’État

L’exposition des reliques du Bouddha dans les pays de l’autre est un élément important des liens bouddhistes.

Les seules reliques authentiques documentées du Bouddha au Sri Lanka se sont rendues en Inde avec une délégation sri-lankaise de 123 membres dirigée par le ministre du Cabinet Namal Rajapaksha qui s’est rendue pour le vol inaugural entre Colombo et Kushinagar le 20 octobre. La relique sacrée de Piprahwa est conservée à Waskaduwaa Viharaya à Kalutara au Sri Lanka.

La relique a obtenu le statut d’invité d’État par le ministère de la Culture et résidait sur le siège 1A du vol Sri Lankan Airlines. Les reliques étaient conservées dans un cercueil et étaient recouvertes d’un tissu blanc et étaient conservées sur une plate-forme surélevée conformément aux règles de voyage pour les reliques. Waskaduwa Mahanayake Thero, moine en chef du temple des reliques de Waskaduwa, a reçu le siège à côté de la relique. La délégation a été reçue par le ministre en chef de l’UP, Yogi Adityanath, ainsi que des membres du Centre bouddhiste international vêtus de blanc. Le tambour culturel ser-lankais a été sonné alors qu’ils étaient escortés jusqu’à la voiture.

Le ministre de la Culture de l’Union, G Kishan Reddy, a effectué un culte cérémonial de la relique sacrée du Bouddha à l’arrivée à l’occasion d’Ashwin Purnima. Le Premier ministre Modi a également offert ses prières aux saintes reliques. Les moines mahanaya présents y effectuaient les rituels de puja.

La relique sacrée est revenue en Inde après 141 ans après avoir été donnée au Sri Lanka en gage d’amitié.

L’excavation des reliques a eu lieu en Inde. En 1898, une vaste zone a été fouillée à Piprahwa, dans le district de Siddharthnagar de l’Uttar Pradesh, qui appartenait alors au propriétaire terrien britannique, William Claxton Peppe. Le site était à 160 km de Kushinagar, où Gautam Budha atteignit Mahaparinirvana, sa dernière demeure.

Les archéologues ont trouvé une grande boîte en pierre avec des cercueils sur le site et l’un d’eux avait inscrit dessus un message bouddhiste qui a été traduit par Subhuthi Mahanayake Thero du temple de Waskaduwa. L’écriture dit que les frères, sœurs et enfants de Sakya ont porté le noble acte de déposer les reliques de Bouddha et ont ensuite été acceptés comme d’authentiques reliques par le ministère de la Culture de l’époque.

Plus tard, la relique a été divisée en trois parties et une partie a été envoyée au roi de Birmanie, une autre au roi de Thaïlande, où le bouddhisme était une religion importante et une autre partie est un gage de gratitude envers Subhuthi Mahanayake Thero qui a aidé les archéologues lors des fouilles. La même part est maintenant incrustée dans trois lotus, enfermée dans une boule de cristal et conservée dans un cercueil mesurant 30 cm x 26,5 cm, et a été amenée en Inde pour être exposée au public.

Présenter les reliques de Bouddha à d’autres pays que le pays d’origine est une partie importante des relations bouddhistes. Les reliques de Kapilavastu ont été emmenées au Sri Lanka à deux reprises en 1978 et 2012 et ont été emmenées de leur lieu de résidence vers un autre pays six fois au total.

