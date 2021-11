Les remakes de Halo Infinite Map ne sont pas exclus, mais n’en attendez pas beaucoup

L’une des traditions de Halo est que les nouveaux jeux présentent des remakes de cartes multijoueurs des jeux précédents, mais 343 change un peu les choses avec Halo Infinite. Le concepteur multijoueur en chef Andrew Witts a déclaré à IGN que le studio était plus intéressé par la création de tout nouveaux espaces de jeu. Cela dit, les joueurs remarqueront que certaines des cartes de Halo Infinite sont inspirées de cartes classiques, et dans l’ensemble, 343 n’exclut pas la possibilité de remakes. Mais l’objectif global est de faire en sorte que les cartes de Halo Infinite se sentent distinctes et nouvelles.

Witts a souligné que la fragmentation de la carte Big Team Battle est un bon exemple de ce que 343 essaie de réaliser. La carte est apparemment inspirée du Valhalla de Halo 3, qui lui-même s’inspire de Halo: Combat Evolved’s Blood Gulch.

« Je pense que ce que nous avons fait avec [the Big Team Battle map] La fragmentation est quelque chose que nous voulons ; nous voulons que les choses soient nouvelles, mais nous voulons que les choses rappellent un peu sans vous donner exactement la même disposition ou la même disposition avec de légères différences, car nous sommes un jeu différent avec des besoins différents », a déclaré Witts.

« Certaines cartes sont sorties dans presque toutes les itérations de Halo. Je ne dirais donc pas que nous ne ferions jamais de remake », a ajouté Witts. « Mais encore une fois, nous effectuons un redémarrage spirituel, nous examinons donc comment nous y ajoutons notre propre touche, tout en donnant l’impression que cela ressemble un peu à un voyage nostalgique lorsque vous les parcourez en quelque sorte. »

Le concepteur multijoueur en chef Cayle George a déclaré que l’équipe avait expérimenté des ports un à un des cartes Halo précédentes, mais « ils ne fonctionnent pas bien ».

Les développeurs ont également révélé les noms de deux autres cartes Big Team Battle, Deadlock et High Power. Le directeur créatif multijoueur Tom French a déclaré que Deadlock avait des vibrations « classiques de Halo » mais avait également une « ambiance très différente » que le reste des cartes BTB de Halo Infinite. La carte High Power était à l’origine une « salle de test » pour le BTB de Halo Infinite, et les développeurs et les testeurs l’ont tellement appréciée qu’elle voit une version complète. 343 n’a cependant pas encore montré ces deux cartes en action.

Dans d’autres nouvelles, 343 vient de montrer la toute nouvelle carte 4v4 Streets de Halo Infinite, une carte asymétrique située à New Mombasa.

Après un an de retard, Halo Infinite est désormais prévu pour le 8 décembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. L’élément multijoueur est gratuit, tandis que la campagne est incluse avec Xbox Game Pass ou coûte 60 $ à elle seule.

