Les remakes de Pokémon Diamond et Pearl manquent de matchmaking en ligne, les joueurs ont donc pris les choses en main

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl connaissent un début assez fulgurant, illuminant les charts officiels et déclenchant des moments particulièrement remarquables au sein de la communauté des joueurs. Aussi populaires qu’elles semblent l’être, cependant, une fonctionnalité généralement présente dans les versions de nouvelle génération nous manque cruellement.

Vous voyez, tout comme les autres remakes Pokémon : Let’s Go, Pikachu ! et Let’s Go, Eevee !, les nouveaux jeux Diamond et Pearl n’offrent pas de système de matchmaking en ligne. Les batailles en ligne sont possibles via la salle Union du jeu en partageant des codes ou en jouant avec des amis, mais pour les joueurs qui aiment se lancer sans effort dans des matchs de style compétitif, en jouant selon leurs propres règles personnalisées, les possibilités ne sont pas aussi simples qu’elles pourraient l’être. .

Pour lutter contre cela, les joueurs ont commencé à faire connaître un mot de passe personnalisé à utiliser dans la salle globale de la salle Union. Le mot de passe – 6350 4649 – est annoncé par les fans de Pokémon du monde entier comme un moyen de se connecter à des joueurs partageant les mêmes idées qui recherchent des matchs compétitifs, et Automaton rapporte que la salle spéciale est « très active ».

Il semble particulièrement actif au Japon, où le populaire YouTuber Ashiki a partagé des informations sur le mot de passe sur Twitter. Les images ci-dessous détaillent l’étiquette que les joueurs doivent adopter en entrant dans cette pièce spéciale, notant que vous devez sélectionner trois Pokémon de niveau 50 ou inférieur, que les légendaires et plusieurs copies du même objet détenu ne sont pas autorisés et que les gens doivent se sentir les bienvenus pour diffuser tous les matchs auxquels ils participent.

??

“対戦用合言葉「6350 4649」”を普及させていつでもランダム対戦ができるようにしたいです! ポケモンBDSPシングル対戦を広めるためにご協力お願いします! pic.twitter. com/04dj2uTd2E— アシキ (@ASHIKI_games) 2 décembre 2021

La société Pokémon a précédemment clairement indiqué qu’elle avait l’intention de conserver pour le moment tout le jeu compétitif à l’intérieur de Pokémon Sword and Shield, d’où le manque de matchmaking dans les nouveaux remakes. Si, comme beaucoup d’autres, vous souhaitez acquérir cette expérience compétitive dans Brilliant Diamond et Shining Pearl, c’est peut-être la meilleure façon de le faire.