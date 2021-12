Les remakes de Pokémon Diamond et Pearl ont dépassé les 6 millions de ventes au cours de la semaine de lancement

Image : La société Pokémon

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante ont été les sorties de tentpole Switch pour la saison des achats des Fêtes, avec les premières données de vente dans des pays comme le Japon et le Royaume-Uni indiquant des résultats positifs. Maintenant, il a été rapporté par Gamebiz.jp que les versions ont dépassé les six millions de ventes dans le monde au cours de leur semaine de lancement, ce qui est extrêmement impressionnant.

En tant que grand nombre qui se situe dans le même stade que les résultats équivalents de Sword and Shield, ce qui suggère que les remakes ont eu un attrait similaire aux précédentes versions de nouvelle génération. C’est remarquable, étant donné que ce chiffre est bien supérieur (environ le double) aux ventes de lancement équivalentes pour Pokémon : c’est parti, Pikachu ! et c’est parti, Évoli !.

Cela témoigne de l’élan continu autour de Pokémon, et les ventes sont particulièrement notables si l’on considère les fuites de pré-lancement autour du jeu, alors qu’il a reçu des critiques quelque peu mitigées dans la presse. En fin de compte, la combinaison de la marque, la refonte d’une génération populaire et, bien sûr, la popularité continue de la Switch ont contribué à créer un autre grand succès.

Il y aura bien sûr plus de mises à jour officielles dans les semaines à venir, nous verrons donc comment les chiffres des ventes progressent.